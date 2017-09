Légi közlekedés

Eljárás indult a Ryanair ellen

Eljárást indított a Ryanair diszkont légitársaság ellen a brit Polgári Repülési Hatóság (CAA), mert álláspontjuk szerint az ír légicég félrevezette az utasokat a járattörlésekkel kapcsolatban. 2017.09.28 15:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A CAA honlapján csütörtökön publikált közlemény szerint szeptember elején, amikor a Ryanair bejelentette számos járatának törlését, a hatóság küldött egy levelet a Ryanairnek, hogy tisztázzák a kötelezettségeiket, továbbá biztosítékot kért arra, hogy a cég a megfelelő módon foglalja át az utasok jegyeit.



A Ryanair az utasoknak küldött tájékoztatásban azt írta, hogy a saját hálózatán belül ingyenesen átfoglalja a jegyeket. A légiutasok jogairól szóló uniós direktíva szerint ugyanakkor a légitársaságnak konkurens cégek járataira is ingyen kell biztosítania az átfoglalást, ha az utasnak nem tudnak megfelelő opciót kínálni.



Ennek a légitársaság a CAA szerint nem tett eleget sem az első, sem pedig a szerdai járattörlések bejelentésekor, mivel az utasok jogairól és az őket megillető juttatásokról nem közöltek semmit.



Emiatt a CAA vizsgálatot indított a Ryanair ellen és kötelező végrehajtást kezdeményeztek az illetékes bíróságon.



Andrew Haines, a CAA elnöke a közlés szerint azt mondta, tiszta és világos szabályok vannak, amelyek az utasokat védik azokban az esetekben, amikor rajtuk kívül eső körülmények befolyásolják az útjukat. Ezt tisztázták a Ryanairrel is, de ennek ellenére a cég nem tájékoztatta megfelelően az utasokat.



A Ryanair a múlt héten jelentette be, hogy a szabadságolásokra vonatkozó szabályok változásai miatt kénytelen naponta 50 járatot törölni szeptemberben és októberben. Ezt követően e héten szerdán arról tájékoztatott a légitársaság, hogy a téli menetrendben a korábban tervezetthez képest 25-tel, a nyári menetrendben pedig 10-zel kevesebb gépet közlekedtetnek, emiatt több, már meghirdetett járatot nem indítanak el. A két intézkedés összesen mintegy 800 ezer utast érint. A Ryanair tavaly a teljes évben 120 millió utast szállított.