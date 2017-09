Újabb balhé

Allergiája miatt rángattak le egy nőt a repülőről - videó

Ezúttal a Southwest légitársaságnál tört ki a botrány. A Baltimore-ból Los Angelesbe induló járatra felhoztak két kutyát. Egy női utas azt állította, "halálosan allergiás" az állatszőrre, majd követelte, hogy szállítsák le a két ebet.



A légitársaság szerint nem tudta orvosi papírral bizonyítani allergiáját. A személyzet tagjai közölték vele, hogy nem tudnak ilyen alapon fizető utasokat, vagy az állataikat leszállítani. A nő ennek ellenére a járaton akart maradni, a személyzet viszont attól tartott, hogy baj lehet útközben.



"A szabályzatunk értelmében megtagadhatjuk a beszállást az (orvosi igazolással nem rendelkező) utastól, ha életveszélyes allergiás reakcióról számol be, és nem tud biztonságosan együtt utazni egy állattal" - közölte később a légitársaság szóvivője.



A nő ezután injekciót kért, ám a pilóta szerint ezt csak akkor adhatták volna be neki, ha leszáll a fedélzetről. Többször is próbálták az utasnak elmagyarázni a helyzetet, ám ő maradni akart.



A nőt végül heves tiltakozása ellenére levonszolták a gépről a rendőrök. Rendzavaró magatartással és a rendőrség munkájának akadályozásával is vádolták, ám később elengedték.



A légitársaság nyilvánosan bocsánatot kért tőle.

