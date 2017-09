Terrorizmus

Már csak a londoni metrómerénylet vádlottja van őrizetben

Szabadon engedtek kedden három férfit, akit a londoni metróban szeptember közepén elkövetett merénylettel összefüggésben vettek őrizetbe, így már csak a terrorcselekmény egyetlen vádlottja van őrizetben. 2017.09.27 04:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Scotland Yard kedd este bejelentette, hogy a szeptember 15-én végrehajtott merénylet óta összesen hét férfit vettek őrizetbe, de közülük a kedden szabadon bocsátottakkal együtt hatot elengedtek, és velük szemben minden hatósági eljárás megszűnt.



Az először őrizetbe vett 18 éves Ahmed Hassan ellen a múlt héten gyilkossági kísérlet és robbanószerrel elkövetett, emberéleteket veszélyeztető visszaélés címén vádat emeltek.



Hassant a merénylet után egy nappal vették őrizetbe a délkelet-angliai Dover kompkikötőjének indulási csarnokában. A hatóságok gyanúja szerint ő helyezte el a pokolgépet a londoni District metróvonal egyik szerelvényén. A szerkezet nem robbant fel, csak lángra kapott, de így is 30 utas könnyebben megsérült.



Hassan október 13-án áll bíróság elé. Az ügyet a londoni központi büntetőbíróság - utcája után közkeletűvé vált nevén az Old Bailey - tárgyalja.



Cressida Dick, a Scotland Yard főparancsnoka a minap egy rádióinterjúban kijelentette: a pokolgép "nagyon-nagyon veszélyes" volt, és ha felrobban, "sokkal nagyobb baj történhetett volna".



A londoni rendőrség vezetője elmondta: a házi készítésű szerkezet "tömve volt" repeszdarabokkal, és jelentős mennyiségű robbanóanyagot tartalmazott. "Hálát kell adnunk a sorsnak, hogy senki sem halt meg" - tette hozzá.



A merénylet után a legmagasabb, kritikus szintre emelték Nagy-Britanniában a terrorkészültséget, de a riasztási fokozatot két nappal később visszaállították a korábban érvényben volt második legmagasabb szintre.



Ez azt jelenti, hogy az elhárító hatóságok már nem tartanak azonnali újabb támadástól.



A jelenleg érvényes második legmagasabb riasztási szint is súlyos terrorfenyegetettséget jelent az ötfokozatú brit készültségi rendszer hivatalos meghatározása szerint.