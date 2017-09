Terror

Felrobbant egy töltő, kiürítették a londoni metrót

hirdetés

Az Independent híre szerint szemtanúk arról számoltak be, hogy a tűzjelző is beindult, füstöt is láttak.



Az első képek és az első hírek szerint egy mobiltelefon töltője robbanhatott.



Később valaki azt tweetelte, hogy mindenki biztonságban van, csak a riadalom volt nagy, csak túlhevült a töltő.



Szeptember 15-én több ember megsérült, amikor egy festékes vödörben valami felrobbant a District metróvonalon közlekedő szerelvényben. Az esetet később terrorcselekménynek minősítették.

Update: First image from Tower Hill tube station incident with unidentified item 'hissing and smoking'. pic.twitter.com/duM7C6jACH — BREAKING.UK (@BreakingDotUK) 2017. szeptember 26.