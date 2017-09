Sikeres kísérlet

Több robbanófejes ballisztikus rakétát lőtt ki Irán

hirdetés

A sikeres tesztet néhány órával az után hajtottak végre, hogy a rakétát aznap bemutatták a teheráni katonai parádén, amelyen felvonultatták a legújabb iráni fejlesztésű fegyvereket - a szóban forgó rakéta tulajdonságairól más részletek egyelőre nem ismertek.

Fotó: Tasnim News Agency

A Tasznim hírügynökség és a Press tévé is beszámolt a Horamsahr nevű, kétezer kilométer hatótávolságú rakéta péntek esti sikeres tesztjéről – a híradásokban bemutattak egy, a rakétakísérletről készült felvételt is, amelyet a kormány bocsátott a média rendelkezésére.



Haszan Róháni elnök az 1980-ban kirobbant iraki-iráni háború kezdetének évfordulóján tartott katonai parádén jelentette be, hogy az amerikai és francia bírálatok ellenére országa megerősíti katonai képességeit. ”Ha akarják, ha nem, meg fogjuk erősíteni katonai elrettentő képességeinket” – húzta alá Róháni, kiemelve, hogy nemcsak rakétákat fognak fejleszteni, hanem az ország légierejét, szárazföldi erejét és haditengerészetét is. Hozzátette: “senkitől nem fogunk engedélyt kérni, hogy megvédhessük hazánkat”.



Az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia, Izrael és több európai ország is aggasztónak tartja Irán rohamléptékben fejlődő rakétaprogramját. A Washington és öt másik nagyhatalom által Teheránnal két éve megkötött, mérföldkőnek számító atomszerződés értelmében Irán semmilyen tevékenységet nem folytathat nukleáris töltet célba juttatására alkalmas eszközökkel.



Teherán viszont váltig állítja, hogy rakétái nem ilyenek, és ballisztikus rakétaprogramja kizárólag védelmi jellegű. Róháni pénteki beszédében ismét leszögezte: Irán haderejét nem azzal a céllal hozták létre, hogy más országokat megtámadjanak.