Éles ellentét

Szétröhögi magát az internet, Kim Dzsongun hogyan alázta meg Trumpot

Amikor Kim Dzsongun "a történelem legkeményebb ellenlépésének" számításba vételével fenyegette meg az USA-, sokan odakapták a fejüket, de nem is a háború miatti félelmükben, hanem a jelző miatt, amit az észak-koreai vezér használt. A mentally deranged US dotard, azaz tébolyodott vén trotli - nagyjából így fordítható - ezzel szidalmazta Kim Dzsongun az amerikai elnököt.



A "dotard" szót ugyanis nem nagyon használják élő nyelvben, ezért sokan azt sem tudták mit jelent, rendkívül sokan rákerestek a szóra a neten. A KCNA hírügynökség ezek szerint még egy jó régi szótárt használ a közlemények fordításához. Amit ez esetben személyesen Kim Dzsongun írt és szignált - ez eddig még soha nem fordult elő.



Trump ellenzőit szinte lenyűgözte ez a magasfokú sértegetési szint. Bár akadt néhány önjelölt nyelvszakértő, aki szerint a "dotard" inkább azt jelenti, hogy vén holdkóros (old lunatic). Akárhogy is nézzük, egyik sem túl pozitív.