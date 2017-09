Észak-koreai válság

Trump "példátlan próbatétel elé állítja" Kim Dzsongunt

Donald Trump legújabb Twitter-üzenetében ismét megfenyegette pénteken Kim Dzsongunt: az amerikai elnök szerint "példátlan próbatétel elé fogják állítani" az észak-koreai vezetőt.



Trump szerint Kim Dzsongun “nyilvánvalóan őrült, aki teljes nyugalommal éhezteti és gyilkolja a saját népét”.



Trump néhány órával azt követően üzent a Twitteren Észak-Koreával kapcsolatban, hogy Kim Dzsongun “a történelem legkeményebb ellenlépésének” számításba vételével fenyegette meg az Egyesült Államokat, és “mentálisan zavart, szenilis amerikai vénembernek” nevezte az amerikai elnököt a KCNA észak-koreai állami hírügynökség pénteki jelentése szerint.



Rex Tillerson amerikai külügyminiszter mindeközben az ABC amerikai televíziónak hangsúlyozta: kihívást jelent, hogy fokozódik a feszültség Észak-Koreával, de a diplomáciai erőfeszítések “töretlenül” folytatódnak.



Donald Trump csütörtökön New Yorkban újabb büntetőintézkedéseket jelentett be Észak-Korea ellen azzal a céllal, hogy elvágják a phenjani rezsim atomprogramját lehetővé tevő pénzügyi forrásokat.



“A legerősebb szankciókat léptettük életbe, amelyek valaha sújtották Kim Dzsongunt. Így nyomást gyakorolnak rá a szankciók és a világ minden részéből érkező hangok egyaránt” – mondta erről Tillerson.



Az amerikai elnök a Twitteren reagált arra is, hogy a Facebook úgy döntött: a tavalyi amerikai elnökválasztásra gyakorolt esetleges orosz befolyás gyanúja miatt felülvizsgálja a közösségi portálon megjelent fizetett politikai hirdetések kezelését.



“Az orosz átverés tovább folytatódik, most a Facebook-hirdetések vannak soron. És mi van a csaló Hillary-t támogató, totálisan elfogult és tisztességtelen sajtójelentésekkel?” – olvasható az amerikai elnök Twitter-üzenetében.