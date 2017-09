Illegális bevándorlás

Eurostat: csökkent a beadott menedékkérelmek száma

Az Európai Unió területén 11 százalékkal kevesebb, mintegy 149 ezer menedékkérelmet adtak be 2017 második negyedévében, mint az év első három hónapjában, amikor 166 500 kérelmet regisztráltak a tagállami hatóságok - közölte az Eurostat pénteken.



Az Európai Unió statisztikai hivatalának közlése szerint április és június között a legtöbb, 42 100 menedékkérelmet Németországban adták be. Az év első három hónapjában rögzítetthez képest 14 százalékos csökkenést mutató adat az unió területén beadott összes kérelem 28 százalékát jelenti. A vizsgált időszakban Olaszországban mintegy 34 ezren, Franciaországban több mint 21 ezren, Görögországban pedig 10 600 menedékkérő fordult a hatóságokhoz.



A felmérés szerint a legtöbb, 21 100 regisztrált menekült szíriai volt, mintegy 10 ezer nigériai, 9700 afgán, 9300 iraki, több mint 7 ezer pakisztáni, csaknem 6 ezer eritreai, és 5500 bangladesi kért nemzetközi védelmet Európában.



Az uniós tagországok lakosságszámához viszonyítva Görögországban regisztrálták a legtöbb menedékkérelmet, ahol egy főre 981 menekült jutott április és június között. Máltán 933, Luxembourgban 887, Cipruson 855 menekültkérő jutott egy lakosra. A felmérés kitért arra is, hogy ezen összehasonlításban a legkevesebb kérelmet Szlovákiában, majd Lengyelországban, Portugáliában, Csehországban adtak be. 2017 második negyedévében az unió egymillió lakosára 291 menedékjog iránti kérelem jutott az EU egészében - tették hozzá.



Az Eurostat tájékoztatása szerint június végén 958 300 menedékkérelem várt elbírálásra az uniós tagországokban, ami 13 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakában rögzített adatokhoz képest. Az ügyek mintegy fele, közel 475 ezer kérelem Németországban volt folyamatban, Olaszországban 134 300, Svédországban 67 ezer és Ausztriában mintegy 65 ezer kérelem várt döntésre - részletezte jelentésében az uniós statisztikai hivatal.