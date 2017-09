Szíria

Izrael csapást mért egy Damaszkusz melletti fegyverraktárra

Izrael ismét légicsapást mért péntek hajnalban a damaszkuszi nemzetközi repülőtér közelében egy fegyverraktárra, a támadás nagy erejű robbanással járt, amelyet hallani lehetett a szíriai fővárosban - jelentette a Háárec című izraeli újság honlapja pénteken.



Az izraeli hadsereg a szíriai kormányhoz közeli al Majadín tévécsatorna szerint két rakétát lőtt a damaszkuszi repülőtér szomszédságában egy fegyverraktárra, ami a közösségi honlapok tanúsága szerint messzire elhangzó robbanásokat okozott.



A szíriai vezetés, a síita libanoni Hezbollah milícia, valamint az izraeli hadsereg mindeddig nem szólalt meg a szíriai tévécsatorna bejelentésével kapcsolatban.



Egy szíriai honlap szerint a légicsapás nyomán emberéletben nem esett bántódás, csak anyagi károk keletkeztek.



Az izraeli hadsereg az utóbbi években számos alkalommal hajtott végre légicsapást Szíriában a Hezbollahnak szánt iráni fegyverszállítmányokra. Az izraeli hadsereg ezt sosem erősítette meg, de nem is cáfolta.



Legutóbb szeptember 7-én adott hírt az izraeli média arról, hogy az izraeli légierő légicsapást mért egy szíriai katonai létesítményre az ország nyugati részén, és a támadásban ketten életüket vesztették, valamint jelentős anyagi károk keletkeztek.



Korábban áprilisban is nagy erejű robbanás történt a damaszkuszi nemzetközi repülőtér környékén, majd tűz ütött ki ugyanott. Feltehetően akkor is Izrael mért légicsapást a Hezbollah libanoni síita radikális szervezet fegyverraktárára.



Előzőleg februárban Damaszkusz határánál a Hezbollah katonai konvoját, három héttel korábban, januárban pedig a Damaszkusztól nyugatra lévő Mazzeh légitámaszpontot érhette izraeli légicsapás.