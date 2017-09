Illegális bevándorlás

Elparancsolták nappalra a hajléktalanokat a Vatikán közeléből

A közrendre és a köztisztaságra hivatkozva a vatikáni csendőrség csütörtökön elparancsolta a Szent Péter tér és a Vatikán közelében tartózkodó hajléktalanokat, akik mostantól csak éjszakára térhetnek vissza.



Olaszokon kívül külföldi hajléktalanok eddig napközben is a Szent Péter tér és Vatikánváros közelében tartózkodtak. A járdákon, az épületek árkádjai alatt vagy éppen a Szent Péter tér oszlopcsarnokában vagy ennek lépcsőin "laktak".



A vatikáni csendőrség biztonsági okokra, valamint a közrendre és a köztisztaságra hivatkozva távolítatta el a hajléktalanokat. Az intézkedésről Ferenc pápát is értesítették - közölte Greg Burke szentszéki szóvivő.



Ferenc pápa 2013-as megválasztása óta egyre több hajléktalan talált szabadtéri szállásra a Vatikán körüli római utcákban. Az egyházfő a Szent Péter tér közelében ingyenes zuhanyozót, fodrászatot és borbélyszolgáltatást is nyitott számukra.



Éjszakánként akár százan is a Szent Péter tér környékén telepednek le hálózsákjaikkal. Az utóbbi időben több hajléktalan összeverekedett, ittasan kiabált.



Nyáron internetre felkerült egy a fotó, amelyen egy hajléktalan a Szent Péter tér oszlopai között végezte el szükségletét. A hajléktalanok eltávolítására az olasz hatóságok kérték a Vatikánt, hogy tisztán tudják tartani a teret és környékét, ahol naponta több tízezer turista fordul meg.