Védelem

Megkezdődött az idei legnagyobb NATO-hadgyakorlat Lengyelországban

2017.09.20 18:03 MTI

Tizenhétezer katona részvételével megkezdődött szerdán Lengyelországban a Dragon-17 fedőnevű NATO-hadgyakorlat, az idei év legnagyobb ilyen lengyelországi gyakorlata.



A szerdai nyitó ünnepséget a Varsó melletti Zegrzében tartották, a manőverek fő része jövő hétfőtől péntekig zajlik majd, mindenekelőtt a nyugat-lengyelországi Drawsko gyakorlóterepen. A Dragon-17 keretében haditengerészeti műveleteket is gyakorolnak a Balti-tenger partjai mentén.



A NATO-tagállamok - köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország - katonái mellett a manővereken ukrán és georgiai katonák is gyakorlatoznak. Összesen 12 országból 17 ezer katona érkezett, és 3,5 ezer harci járművet, repülőgépet, hadihajót vetnek be a gyakorlatokon.



A védelmi jellegűnek minősített Dragon-17 lezárja a tavasszal Lengyelországba és a balti államokba telepített NATO-zászlóaljak és amerikai páncélos dandár első féléves rotációs ciklusát.



A lengyel közszolgálati rádió szerdán megkérdezte Michal Dworczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettestől, vajon a Dragon-17 választ jelent-e az éppen aznap véget érő Zapad-17 fedőnevű orosz-fehérorosz hadgyakorlatra. Ezt Dworczyk cáfolta, rámutatva, hogy a Dragon rendszeresen ismétlődő hadgyakorlat. Mindazonáltal kijelentette: több NATO-szakértő attól tart, hogy a Zapad-17 befejezése után az orosz fegyveres erők egy része Fehéroroszországban maradhat, amire, mint minden ilyen jellegű helyzetre, Lengyelország és a NATO reagálni fog.



A Dragon hadgyakorlatokat kétévente rendezik, idén első alkalommal részt vesznek benne az év elejétől formálódó lengyel önkéntes területvédelmi erők is.