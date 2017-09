"Telefonos terrorizmus"

Folytatódnak a hamis bombariadók miatti evakuálások Oroszországban

Több, mint 20 ezer embert kellett evakuálni kedden Moszkvában és három másik oroszországi régióban a tízedik napja tartó, pokolgépes támadások veszélyére figyelmeztető hamis telefonhívások miatt. 2017.09.19 16:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magában a fővárosban a nap folyamán mintegy 30 épületet kellett kiüríteni, de hasonló intézkedéseket kényszerültek bevezetni a hatóságok Murmanszk és Rosztov környékén, valamint Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben. A hívások nagy része hamisnak bizonyult, de néhány bejelentés nyomán még zajlik az ellenőrzés.



Hivatalos összesítés még mindig nem hangzott el arról, hogy hol és hány embert kellett evakuálni a szeptember 10-én kezdődött, nagyszámú, szándékosan félrevezető telefonos riasztások miatt, mint ahogy a hatóságok arról sem számoltak be, hogy kit gyanúsítanak a "telefonos terrorizmussal". Az RBK című gazdasági lap azonban kedden arról számolt be belügyi forrásra hivatkozva, hogy az eddig legelterjedtebb verziók mellé - amelyek az Iszlám Állam terroristáinak kezét vagy az "ukrán nyomot" gyanítják a történtek mögött - felzárkózott egy harmadik feltételezés is.



A lap informátora szerint a hívásokat Brüsszelből indítja "egy nemzetközi hackercsoport", mégpedig nyereségvágyból. Ezt állítólag egy intézményközi egyeztetésen jelentették be, amelyen képviseltette magát az orosz belügyi tárca és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) is.



Az FSZB szakértői szerint a hackerek olyan programot írtak, amely a "bozótmódszerrel" kijelölt célpontokra irányítja az IP-alapú telefonhívások áradatát. Az orosz biztonsági szervek közös csoportot állítottak fel az elhárító szoftver megírására.



A névtelenül nyilatkozó illetékes szerint ugyanakkor a hackerek még nem terjesztették elő anyagi követeléseiket. Az RBK idézett egy másik szakértőt is, aki szerint a kibertámadások célja Oroszország destabilizálása, és a kísérletek jövő márciusban, az elnökválasztás idején érik el a csúcspontot.



Az RBK úgy tudja, hogy a szándékosan megtévesztő riasztások eddig mintegy 300 millió rubelnyi (több, mint 1,3 milliárd forintnyi) kárt okoztak Oroszországnak.