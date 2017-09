Terrorizmus

Megadta magát az Iszlám Állam amerikai harcosa

Az Iszlám Állam terrorszervezet soraiban harcoló amerikai állampolgárságú terrorista adta meg magát Szíriában az amerikaiak támogatását élvező koalíciónak. 2017.09.18 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Pentagon egyik szóvivője, Adrian Rankine-Galloway jelentette be, hogy egy amerikai férfi megadta magát a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű fegyveres ernyőszervezetnek. A szóvivő nem hozta nyilvánosságra a férfi nevét, csak annyit mondott: mostantól "ellenséges harcosnak" minősül, és őrizetben van.



A szóvivő nem közölte azt sem, hogy az illetőt Szíriában tartják-e fogva, vagy visszaszállították az Egyesült Államokba.



A Trump-kormányzat jelenleg éppen azon dolgozik, hogy meghatározza a terroristák fogvatartására vonatkozó új szabályokat. Döntés születik majd arról, hogy újra szállítanak-e terrorizmussal gyanúsítottakat a kubai Guantánamón létesített börtöntelepre, vagy sem. Az előző amerikai elnök, Barack Obama már nem küldött újabbakat Guantánamóra, ahol jelenleg mintegy 40 foglyot őriznek. Donald Trump azonban korábban jelezte: kormánya nem zárja be Guantánamót, és új foglyot is akar oda küldeni.



Mindazonáltal a Szíriában lévő amerikai erők egyelőre vizsgálják, hogy az önmagát feladó férfi valóban amerikai állampolgár-e. Ha bebizonyosodik, hogy igen, akkor ő lesz a második ismert amerikai állampolgár, aki az Iszlám Állam terroristáinak oldalán harcolt. Korábban egy virginiai férfit fogtak el, aki Szíriában és Irakban harcolt velük, de 2016-ban az észak-iraki kurd erőknek ő is megadta magát.