Terrorizmus

Vonatok kisiklatásától tart a francia rendőrség

A gázolásos merényletek és a rendfenntartó erők elleni támadások után vonatok kisiklatására buzdítottak dzsihadisták az utóbbi hónapokban Európában - olvasható a francia rendőrség egyik feljegyzésében, amelyet a Le Parisien című fővárosi napilap ismertetett hétvégi számában.



"A dzsihadista propagandának vonatok kisiklatására buzdító, közelmúltban közzétett felhívása miatt különös figyelmet kell fordítani minden olyan információra, amely a vonatok közlekedésének megakadályozását célzó szabotázskísérlettel vagy behatolással kapcsolatos" - idézte a lap a francia rendőrség országos igazgatóságának egyik szeptember eleji feljegyzését.



"Fontos hangsúlyozni a terrorszervezeteknek a +magányos farkasokhoz+ intézett felhívásait, amelyek Európában vonatok kisiklatására, erdőtüzek és ételmérgezések előidézésre buzdítanak" - olvasható a dokumentumban.



A közlekedési eszközök a francia rendőrség szerint "kiemelt célpontot jelentenek" elsősorban a pályaudvarokon, ahol a biztonsági erőket láthatóbbá kell tenni annak érdekében, hogy "az intézkedés elrettentő jellege erősödjön".



A turista- és kulturális látványosságok - a merényletek esetén "potenciálisan jelentős emberáldozat" és "a turizmusra gyakorolt jelentős következményei" miatt - fokozott figyelmet kell, hogy kapjanak a feljegyzés szerint.



Az egyre gyakoribb gázolásos merényletek miatt a rendőrség azt kéri az autókölcsönzőktől, hogy minden lopást azonnali hatállyal jelentsenek be a rendőrségen, illetve jelezzék, ha gyanús viselkedésű embert észlelnek a telephelyeken.



A rendőrség az egyenruhát viselő rendőrök és katonák védelmére is "megfelelő intézkedéseket" javasol, miután ők váltak a dizshadisták "kiemelt célpontjaivá".



Franciaországban pénteken idén hetedik alkalommal támadtak rá egy, a terrorfenyegetettség miatt az utcán szolgálatot teljesítő katonára.



A hadsereg a Charlie Hebdo szatirikus hetilap szerkesztősége ellen 2015 januárjában végrehajtott terrortámadás óta segíti a rendőri erőket a terrorkészültség biztosításában.



A kormány csütörtök este jelentette be, hogy a rendkívüli állapot november 1-jei kivezetése után továbbra is 7 ezer, válsághelyzetben pedig 10 ezer katona fogja segíteni a rendőrök munkáját a köztereken. A mozgásukat azonban a sorozatos támadások miatt átszervezi a hadsereg.