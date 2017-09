Egyiptom

Hét embert halálra ítéltek, mert az Iszlám Államhoz tartoztak

Az IÁ 2015 februárjában egy videofelvételt tett közzé, amely 21 egyiptomi kopt keresztény líbiai lefejezését mutatta be. Megtorlásul Egyiptom légitámadást intézett a dzsihadisták líbiai állásai ellen.



A szombaton elítélt hét egyiptomi állampolgár közül háromra távollétében mondták ki az ítéletet. Mind a hét elítéltet azzal vádolják, hogy az északnyugat-egyiptomi Marsza Matrúh tartományban működő IÁ-sejthez tartoztak, és terrorcselekmények elkövetésére készültek, miután a dzsihadisták líbiai és szíriai táboraiban kiképzést kaptak. Többen közülük a vád szerint részesek a kivégzésekben is.



A halálos ítéletet a törvény értelmében az egyiptomi főmuftinak is be kell nyújtani, akinek a véleménye konzultatív jellegű.



Májusban Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök figyelmeztetett, hogy a dzsihadisták szíriai területeik visszahódítása után valószínűleg Líbiába és az egyiptomi Sínai-félszigetre települnek át.



Mohamed Murszi iszlamista elnök 2013-ban történt megbuktatása óta Egyiptomban a dzsihadisták számos terrortámadást követtek el, elsősorban a Sínai-félsziget északi részében, ahol egyre gyakoribbak a rendvédelmi szervek elleni merényletek. A radikális iszlamista szervezet több véres támadást hajtott végre a kopt keresztény kisebbség ellen is.