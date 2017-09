Vírus

Tovább terjed a chikungunya-vírus Olaszországban

Negyvenhétre emelkedett Olaszországban szombatra a chikungunya-láz betegeinek száma, közülük a legtöbbet a közép-olaszországi Lazio tartományban regisztrálták, de a vírus már Itália más részein is megjelent.



Fokozatosan terjed a chikungunya-vírus, amely először Anzio városában jelent meg, hatvan kilométerre délre Rómától. Anzióban már 38 - többségében olasz - beteget kezelnek, Rómában hat, Latinában egy beteget tartanak számon. További személy betegedett meg az Emilia-Romagna tartománybeli Modena térségében, valamint egy 13 éves ázsiai kislány a lombardiai Mantova területén.



Anzióban és Róma egyik egészségügyi körzetében leállították a véradást. Ez az olasz fővárosban 1,2 millió embert és négy kórházat érint, ami az illetékes egészségügyi hatóságok szerint "veszélyes szintű" vérhiányhoz vezetett. A szükséges vérmennyiséget Olaszország más részeiből próbálják pótolni.



A chikungunya-vírustól érintett városokban szúnyogirtást tartottak.



A chikungunya-láz egy, az Aedes szúnyogok által terjesztett betegség, amely magas lázzal, fejfájással, hányingerrel, ízületi és izomfájdalmakkal jár. A chikungunya-láz Afrika és Ázsia trópusi területein gyakori. A betegség emberről emberre nem terjed, csakis a szúnyog terjesztheti. A betegség a 19. század óta ismert, de kórokozóját csak 1952-ben, az afrikai Tanzániában azonosították először. Az 1990-es évek második felében kiterjedt járványokat okozott a Szaharától délre elterülő afrikai területeken, az indiai szubkontinensen, és Délkelet-Ázsiában. A vírus Európában először 2007-ben az olaszországi Emilia-Romagna tartományban jelent meg, ahol 250 ember betegedett meg, egyikük az idős kora miatti komplikációkban életét vesztette.



Olasz egészségügyi források szerint a chikungunya-vírus az Ázsiából érkezett használt gumiabroncsokkal jutott be Itáliába: a gumiabroncsokban felgyülemlett vízben "utaztak" a szúnyog lárvái. A vírust az Olaszországban 1990 óta elterjedt ázsiai tigrisszúnyog is terjeszti.



Ezzel egy időben másik 23 olasz megyében a véradás leállítását rendelték el az úgynevezett nyugat-nílusi vírus (WNV) terjedése miatt, amelynek szintén a szúnyogok a terjesztői. A WNV Olaszországban az augusztusi-szeptemberi időszakban jelenik meg, elsősorban a lovakat és az embert támadja meg. A venetói Padova térségében már négy esetet tartanak nyilván. Itt is szúnyogirtással védekeznek.



Orvosszakértők szerint a trópusi betegség az olaszországi éghajlat felmelegedésének következménye.