Scotland Yard: terrortámadás történt a londoni metróban

Fotó: PA

Robbanás történt pénteken egy metrókocsiban London nyugati részén, a kelet-nyugati irányban közlekedő District Line metróvonal Parson's Green nevű állomásánál. Az utasok hővel járó, robbanásszerű jelenségről számoltak be.



A médiában megjelent egy fotó egy zacskóba csomagolt, festékesvödörnek tűnő, kisebb lánggal égő és füstölgő fehér műanyag vödörről.



A beszámolók szerint többen égési sérüléseket szenvedtek, néhány embert kórházba szállítottak. Halálos áldozatokról sem a hivatalos bejelentések, sem a szemtanúk beszámolói sem szólnak.



A londoni tűzoltóság hat tűzoltóautót és ötven tűzoltót küldött a helyszínre. A District metróvonalat a Parson's Green állomás és a vonal legnagyobb csomópontja, a több más metróvonalat és elágazást is kiszolgáló Earl's Court állomás között lezárták.



A District Line szolgálja ki a tenisztornáiról híres Wimbledon városrészt is. Az incidens Wimbledontól négy megállónyira, a belváros felé vezető vonalon történt a reggeli csúcsforgalomban.



A 400 kilométeres, tizenkét fővonalból és számtalan elágazásból álló londoni metróhálózat többi vonalán péntek délelőtt zavartalan volt a forgalom.



Legutóbb 2005. július 7-én történt súlyos incidens a londoni metróban: akkor három öngyilkos merénylő három metrószerelvényt, negyedik társuk egy londoni városi buszt robbantott fel. Abban a merényletsorozatban 52-en meghaltak, a sérültek száma meghaladta a hétszázat. A 2005-ös merénylet után a teljes londoni metróhálózatot azonnal lezárták.



Neil Basu, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese és országos terrorelhárítási tevékenységének koordinátora péntek délelőtti közleményében terrorcselekménynek nyilvánította a történteket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyelőre nem ismert a robbanás pontos oka.



Nagy-Britanniában jelenleg a második legmagasabb szintű terrorkészültség van érvényben.

