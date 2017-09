Robbanás történt a londoni metróban

A Scotland Yard bejelentése szerint "incidens" történt pénteken egy metrókocsiban London nyugati részén, a kelet-nyugati irányban közlekedő District Line metróvonal Parson's Green nevű állomásánál.



Az utasok hővel járó, robbanásszerű jelenségről számoltak be. A médiában megjelent egy fotó egy zacskóba csomagolt, égő és füstölgő fehér műanyag dobozról.



A beszámolók szerint néhányan égési sérüléseket szenvedtek az arcukon. A District metróvonalat részben lezárták, az állomást kiürítették.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ