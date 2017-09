Terrorizmus

Robbantással fenyegetőző férfit tartóztattak le Romániában

Terrorizmus gyanújával előzetes letartóztatásba helyeztek Romániában egy büntetett előéletű férfit, aki ismerősei körében azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a rendőrség kommandósait, ha még egyszer börtönbe akarják juttatni - közölte csütörtökön a Hotnews.ro hírportál.



A Neamt megyei Cristian Birzut, aki korábban gyilkossági kísérletért ült börtönben, azért tartotta megfigyelés alatt a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT), mert korábban, egy németországi börtönbüntetése idején, cellatársai hatására áttért az iszlám hitre, és maga is a radikalizálódás jeleit mutatta.



Birzu állítólag később Romániában is kifejezte meggyőződését, hogy egyes vallási-társadalmi gondokra a robbantásos merényletek jelentenek megoldást, és azt is hangoztatta, vissza akar térni Németországba, hogy a dzsihadista csoportokhoz csatlakozzon.



Vele együtt okirathamisítás és bűnszövetkezet működtetése gyanújával további három férfit helyezett 30 napos előzetes letartóztatásba a jászvásári (Iasi) táblabíróság, akik személyazonossági iratok, úti okmányok, vezetői jogosítványok, gépjármű-biztosítások és rendszámtáblák hamisítására szakosodtak. A DIICOT szerint Brizu azért csatlakozott a bűnszövetkezethez, hogy hamis iratokkal segítse muzulmánok, illetve konfliktus-övezetekből menekülők bejutását az Európai Unióba.