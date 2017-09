Külpolitika

Vízumkorlátozásokat vezetett be az Egyesült Államok négy ország ellen

hirdetés

Vízumkorlátozásokat vezetett be az Egyesült Államok négy ország, Kambodzsa, Eritrea, Guinea és Sierra Leone ellen - jelentette be szerdán a belbiztonsági minisztérium.



Az amerikai kormányzat a kitoloncolásoknál tanúsított "együttműködés hiánya" miatt szankcionálja ezeket az országokat, ugyanis nem hajlandók visszafogadni azokat az állampolgáraikat, akiket kiutasítottak az Egyesült Államokból.



A legszigorúbb szankciókat a Trump-kormány Eritrea ellen hozta: a kelet-afrikai ország polgárai nem kaphatnak úgynevezett B-vízumot, amely üzleti és turisztikai célú beutazásra jogosít. Kambodzsából a magas szintű kormányzati tisztségviselőktől és közvetlen családtagjaiktól tagadják meg a B-típusú vízumot. Guineában a B-vízumokkal együtt felfüggesztik a diákvízumok és a kulturális csereutakhoz szükséges vízumok kiadását is egyes kormányzati tisztségviselők és családtagjaik számára, a nyugat-afrikai Sierra Leonéban pedig a külügyminisztérium és a bevándorlási hivatal tisztségviselői nem kaphatnak üzleti útra szóló és turista vízumot.



Donald Trump elnök még januárban írt alá erről rendeletet, amelyet megküldött Rex Tillerson külügyminiszternek azzal a felkéréssel, hogy kezdjen tárgyalásokat azokkal a "makacskodó államokkal", amelyek nem akarják visszafogadni az Egyesült Államokból kiutasított állampolgáraikat. Az elnöki rendelet értelmében, amennyiben ezek az országok nem teljesítik az amerikai elvárásokat, a külügyi tárcának és a belbiztonsági minisztériumnak szankciókat kell bevezetniük ellenük.



Elaine Duke, a belbiztonsági minisztérium ügyvezető irányítója szerdán leiratot küldött a külügyminisztériumnak, és bejelentette a négy ország ellen hozott büntető intézkedéseket.



A vízumkorlátozások mindaddig érvényben maradnak, amíg ezek az országok nem hajlandók az együttműködésre.