Hope Hicks lett a washingtoni Fehér Ház új kommunikációs igazgatója

Donald Trump amerikai elnök a 28 éves Hope Hickst nevezte ki véglegesen kedden a Fehér Ház kommunikációs igazgatójává.



Hicks az előző igazgatónak, a posztot alig tíz napig betöltő Anthony Scaramuccinak a júliusi eltávolítása óta irányította az elnöki hivatal kommunikációs csapatának munkáját, és sokáig arról volt szó, hogy csak átmenetileg.



Hope Hicks a tavalyi elnökválasztási kampányban sajtófőnök és Trump szóvivője volt. 2014-től a Trump-cégbirodalom munkatársaként dolgozott, korábban a Ralph Lauren divatház egyik modellje volt.



Kommunikációs igazgatóként az ő feladata az elnöki üzenetek stratégiájának kidolgozása és érvényre juttatása, továbbá döntő szava lesz abban is, hogy ki találkozhat az elnökkel, akinek - sajtóhírek szerint - az abszolút bizalmát élvezi.



Júliusban a Politico című lap Az érinthetetlen Hope Hicks címmel részletes portrét közölt róla. Az összeállítás konkrét példákat említett, amelyek azt támasztják alá, hogy az új kommunikációs igazgató feltétlen híve Donald Trumpnak. "Nem akarja sem megváltoztatni, sem megítélni az elnököt" - fogalmazott a Politico. A lap halk szavú, háttérbe húzódó és hatékony munkatársnak írta le őt, és információi szerint Trumpék családtagként kezelik, a Trump-família családi összejövetelein is rendszeres vendég.



A connecticuti születésű, egyetemet végzett Hope Hicks az Egyesült Államok történetében a Fehér Ház legfiatalabb kommunikációs igazgatója.

