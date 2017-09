Fenyegetettség

Sikeresen teszteltek interkontinentális ballisztikus rakétát az oroszok

Sikeresen teszteltek az oroszok egy új generációs RS-24 Yars interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM), az északi-oroszországi Pleszeck űrrepülőtér silójából kilőtt ICBM nukleáris töltettel is szerelhető. A rakéta hatótávolsága akár 10 ezer kilométer is lehet. A MIRV-esített interkontinentális ballisztikus rakéta egy helyett több robbanófejet hordoz, amelyeket több különböző célpontra lehet irányítani. Az orosz védelmi minisztérium közleményt is kiadott: "A rakéták sikeresen vélba értek, a kamcsatkai Kura kísérleti bázisra. A teszt minden szempontból hozta az elvárt eredményeket."