Illegális bevándorlás

Migráns erőszakolt meg egy finn turistanőt Olaszországban

Az olasz rendőrség Rómában hétfőn őrizetbe vett egy 23 éves bangladesi fiatalembert, aki bántalmazott és megerőszakolt egy finn lányt - közölték az olasz hatóságok.



A nemi erőszak a Termini pályaudvar közelében történt szombatra virradóra.



A huszonéves finn nő egy közeli szórakozóhelyről távozva barátnőivel az utcán taxit keresett, amikor a bangladesi fiatalember felajánlotta, hogy hazakíséri.



A barátnők a taxit választották, a finn lány gyalog indult el. Amikor egyedül maradt, a férfi az utcán molesztálni kezdte, majd a lány kiabálására egy kővel ütlegelte. Azzal fenyegette, hogy megöli, majd egy sötétebb helyre hurcolta, és ott megerőszakolta, végül elszedte a nőnél levő pénzt is. A lány kiáltásaira a közelben lakók értesítették a rendőrséget.



A férfit a lány leírása alapján Róma egyik terén fogták el.



Szeptember 5-én a dél-olaszországi Potenza városában egy afrikai férfi rátámadt egy 50 éves olasz nőre, és egy lakóház bejárati terében meg akarta erőszakolni. Két arra járó férfi tartóztatta fel, és adta át a rendőrségnek.



Korábban, az augusztus 26-ra virradó éjszakán Rimini tengerpartján egy fiatal lengyel párt bántalmazott három fiatal afrikai bevándorló: a férfit súlyosan bántalmazták, a nőt többször megerőszakolták, majd később egy perui prostituáltat is csoportosan megerőszakoltak. Az elkövetőket elfogták: egy 15 és 16 éves marokkói testvérpárt, egy 17 éves nigériait és egy 20 éves kongóit. Utóbbi menekültként tartózkodott Olaszországban, fiatalkorú társai családjaikkal élnek Olaszországban.



Az elmúlt hét végén két Olaszországban tanuló amerikai diáklány is nemi erőszak áldozata lett Firenzében, rajtuk két olasz csendőr tett erőszakot. A csendőrök verziója szerint a lányok beleegyezésével történt a nemi kapcsolat, az amerikai lányok viszont azt állították, hogy alkohol befolyása alatt voltak, és nem is tudták, mi történik velük. A csendőrök ellen vizsgálat indult.



Augusztus végi statisztikák szerint Olaszországban az év eleje óta már több mint 2 ezer nemi erőszakot követtek el. Az elkövetők között 1534 olasz volt, 904 pedig migráns volt. A 2000 és 2014 közötti időszakban az Olaszországban nemi erőszakot elkövetők mintegy negyven százaléka migráns volt, a többiek olaszok.