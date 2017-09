Szeptember 11.

9/11 - Trump a Fehér Házban és a Pentagonnál emlékezett a tragédiára

Donald Trump amerikai elnök és a first lady a Fehér Házban és a védelmi minisztériumnál (Pentagon) is emlékezett a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozataira. 2017.09.11 16:00 MTI

Az elnöki pár helyi idő szerint hétfő reggel 8 óra 46 perckor - pontosan akkor, amikor 16 évvel ezelőtt az első eltérített repülőgép becsapódott a New York-i Világkereskedelmi Központ egyik tornyába - a Fehér Ház kertjében egyperces néma csönddel emlékezett az áldozatokra, majd 9 óra után már a Pentagonnál hajtott fejet az áldozatok emléke előtt.



Ezzel megkezdődött a tizenhat évvel ezelőtti terrormerényletek áldozataira történő emlékezések sorozata. 2001. szeptember 11-én az al-Kaida terrorszervezet támadást intézett az Egyesült Államok ellen: a terroristák reggel, pár perces eltéréssel, két eltérített repülőgépet vezettek a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, majd egy másik elrabolt repülővel a Washington melletti Pentagon épületébe csapódtak, végül egy negyedik repülő pedig a pennsylvaniai Shanksville városka mellett zuhant le. A terrormerényletek csaknem háromezer ember életét követelték.



A reggeli megemlékezések mindenütt pontosan akkor kezdődtek, amikor a repülőgépek becsapódtak, vagy - mint Shanksville-ben - lezuhantak.



A Pentagonnál Donald Trump és felesége mellett rótta le kegyeletét James Mattis védelmi miniszter és Joseph Dunford, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője. A Shanksville-ben tartott emlékünnepségenaz amerikai kormányt Mike Pence alelnök képviseli.



New Yorkban a Világkereskedelmi Központ lerombolt ikertornyainak helyén emlékparkot alakítottak ki, vízeséssel, amelynek peremén körbe-körbe vésték az áldozatok neveit. Helyi idő szerint reggel 8 óra 46 perckor lélekharangok kondulása mellett kezdték felolvasni az áldozatok neveit.