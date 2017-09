Oroszország

Az Egységes Oroszország nyerte mind a 16 kormányzóválasztást

Az előzetes adatok szerint Oroszországban mind a 16 kormányzóválasztást a kormányzó Egységes Oroszország párt jelöltje nyerte meg vasárnap, második fordulóra egyik érintett régióban sem lesz szükség.

Moszkvában a parlamenten kívüli ellenzék megerősítette ugyan pozícióit, de a jelenlegi szabályozás szerint nem lesz képes önállóan jelöltet állítani a 2018-as polgármester-választáson.



Oroszország 85 régiójából 82-ben tartottak vasárnap helyhatósági, regionális vagy kormányzóválasztást, az 5800 - különböző szintű - voksolás keretében 88 ezer jelölt 36 700 mandátumért küzdött meg. A választók 16 kormányzó személyéről és hat regionális törvényhozás összetételéről dönthettek, Moszkvában pedig 1500 helyi képviselői hely sorsa dől el. A politikai tisztségekért 42 párt és hat civil egyesület versengett egymással.



Az Egységes Oroszország Moszkva önkormányzati képviselőtanácsaiban az 1502 lehetséges mandátum közül 1152 mandátumot szerzett meg a saját adatai szerint. Szergej Nyeverov, a kormánypárt főtanácsának titkára hétfőn megelégedettségének kifejezése mellett elismerte, hogy pártja több kerületben elvesztette többségét (a 125-ből 15-ben), sőt, volt ahol egyetlen képviselőt sem volt képes bejuttatni. A párt veszített abban a választókörzetben is, ahol Vlagyimir Putyin elnök szavazott.



Kezdeti derűlátó nyilatkozataik ellenére úgy tűnik ugyanakkor, hogy a parlamenten kívüli ellenzéki politikai erők, noha előretörésről számoltak be, más pártok képviselőinek támogatása nélkül még összefogva sem állíthatnak jelöltet a jövő szeptemberben esedékes fővárosi polgármester-választáson, a jelenleg érvényes szabályozás szerint.



A Dmitrij Gudkov volt parlamenti képviselő által vezetett "egyesült demokratáknak" ugyan körülbelül 250 jelöltjük győzött - fő erejük, a liberális Jabloko párt 51 kerületben mintegy 180 mandátumot szerzett - de nem jutottak mandátumhoz a kerületek háromnegyedében. Egy 2012-ben bevezetett szabályozás értelmében a főváros vezetésére pályázó jelölteknek át kell menniük a "helyhatósági szűrőn", vagyis az indulásukhoz össze kell gyűjteniük 110 képviselői aláírást a kerületek 75 százalékából.



Valentyin Gorbunov, a moszkvai választási bizottság elnöke bejelentette, hogy a vasárnapi politikai erőpróba alapján csak az Egységes Oroszország moszkvai polgármesterjelöltje lesz képes átmenni a "helyhatósági szűrőn". Közölte, hogy a kormánypárt a szavazatok 76 százalékát, a Jabloko pedig a 11,72 százalékát szerezte meg.



Gorbunov felhívta a figyelmet arra, hogy jelentősen visszaesett a parlamenti ellenzéki pártok mandátumainak száma: a kommunistáké a nem végleges adatok szerint 212-ről 43-ra, az Igazságos Oroszországé 128-ról mintegy 10-re, a nacionalista Vlagyimir Zsirinovszkij vezette liberális demokratáké pedig 25-ről mintegy 4-re. A választók elvándorlásának nagy nyertese a parlamenten kívüli liberális Jabloko, amely korábban 27 mandátummal rendelkezett.

A kormánypárt nevében egyébként Nyeverov meglebegtette annak lehetőségét, hogy az Egységes Oroszország képviselői, megismerve az ellenzéki polgármesterjelöltek programját, esetleg aláírásukkal támogassák őket. Sajtójelentések szerint korábban az is felmerült, hogy a mostani választásokat követően módosítani fognak a "helyhatósági szűrőre" vonatkozó merev szabályozáson.



A szövetségi parlament alsóházában megtartott két időközi választás közül az egyiken szintén az Egységes Oroszország jelöltje, Szergej Jahnyuk győzött, és megszerezte a Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) élére kinevezett volt házelnök, Szergej Nariskin megüresedett mandátumát. A másik körzetben, ahol a kormánypárt nem állított jelöltet, a liberális demokrata Borisz Pajkin nyert



A választások hivatalos összesített végeredményét egyelőre nem közölték. Ella Pamfilova a Központi Választási Bizottság elnöke felszólította a regionális irodák vezetőit, hogy végezzenek körültekintő munkát és ne kapkodjanak a bejelentésekkel.



A részvételi arány szakértők szerint megfelel a helyi választások "régiós átlagának", amíg a fővárostól mintegy félezer kilométerre keletre fekvő Mordvin Köztársaságban a nem végleges adatok szerint a szavazásra jogosult polgárok 71 százaléka adta le voksát, addig Moszkvában csak 14,8 százalék élt választójogával. A fővárosban a megfelelő tájékoztatás elmaradása miatt a liberális demokraták és a Jabloko párt részéről is kezdeményezték a moszkvai választási bizottság elnökének elmozdítását.



A Központi Választási Bizottság és az orosz belügyminisztérium szerint sehol sem történt olyan jelentős szabálysértés, amely a végeredményt befolyásolhatta volna, és hogy a korábbiaknál kevesebb panasz érkezett. Ugyanakkor az irányítása alatt álló városban történt incidensek miatt lemondott Valerij Szarajev, Szaratov polgármestere. A település egyik körzetében a jelentések szerint összeverekedtek a választási bizottság tagjai, egy másikban pedig kísérlet történt arra, hogy hamis szavazólapokat dobjanak az urnába.



Dmitrij Peszkovnak, a Kreml szóvivőjének értékelése szerint az eredmények az Egységes Oroszország támogatottságáról, valamint több fiatal kormányzójelölt megválasztása esetében Putyin elnök káderpolitikája iránti bizalomról tanúskodnak. Peszkov "nagyszerűnek" nevezte, hogy Moszkvában a kormánypárt győzelme mellett más pártok képviselői is kivívták a jogot arra, hogy "részt vegyenek a város életében, bebizonyítsák hatékonyságukat". Mint mondta, ez a politikai konkurencia és a pluralizmus jele.