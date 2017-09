Kerekedelem

Észak-Koreát nem érdeklik a szankciók

Az elmúlt hat hónap folyamán Észak-Korea 270 millió dollár értékben exportált szenet, vasat és egyéb árucikkeket a többi között Kínába, Indiába, Malajziába és Srí Lankára - állapították meg szombat este nyilvánosságra hozott jelentésükben az ENSZ szakértői.



Az Észak-Koreával szembeni szankciók betartását ellenőrző testület szerint Phenjan továbbra is kijátssza a szankciókat az árucikkek, a fegyverkereskedelem, a szállítás és a pénzügyek terén is.



A szakértők úgy tudják, hogy Phenjan továbbra is fittyet hány az ENSZ tiltására, és fegyverekben alkalmazható hasadóanyagot állít elő a jongbjoni atomerőműben, építkezés zajlik a Pungkje-ri melletti nukleáris kísérleti központban és egy uránbánya is készül Pjongszanban.



A testület azt is vizsgálja, hogy észak-koreaiak folytatnak-e tiltott tevékenységet Afrikában és Szíriában.