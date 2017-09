Magyarság

A Mol benzinkutak bojkottjára szólított fel Basescu

A MOL benzinkutak bojkottjára szólította fel a romániai autósokat Traian Basescu, a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke, aki azt sérelmezte, hogy a benzinkutaknál "az autonóm Székelyföld" térképét forgalmazzák.



A volt román államfőnek a pártja ifjúsági szervezete által szervezett nyári egyetemen tett kijelentéseit az Agerpres hírügynökség idézte szombaton. Basescu a Székelyföldi legendárium csapatának a turisztikai térképét kifogásolta.



Traian Basescu kijelentette: a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium kapcsán kialakul román-magyar konfliktusnak tulajdonképpen egy bírósági ítélet képezi az alapját, és Romániában "egyelőre senki nem vonja kétségbe a bírósági ítéleteket" - idézte Basescut a hírügynökség.



Azt kifogásolta azonban még hangsúlyosabban, hogy "a MOL benzinkútjainál az autonóm Székelyföld térképét forgalmazzák az ország közepén". Basescu hangsúlyozta, hogy mindezt "Magyarország kereskedelmi társasága teszi", amelyet Románia készségesen fogadott a területén.



"Kedveseim, akiknek autójuk van, ne vásároljatok ezután üzemanyagot a MOL-tól. Annyi más forgalmazó van, ne vásároljatok a MOL-tól, mert egyetlen társaság sem engedheti meg magának, hogy annak az országnak az alkotmánya ellen kampányoljon, amelynek a területére beengedték. Hogyan is hirdetheted a MOL benzinkutaknál osztogatott szórólapokon Székelyföld autonómiáját, amikor egy olyan ország területén fejted ki a tevékenységedet, amely alkotmánya világosan kimondja: Románia egységes állam? Az egységes állam nem jelent olyan államot, melynek autonóm enklávéi vannak" - idézte az Agerpres hírügynökség Traian Basescunak a tengerparti Neptun üdülőhelyen tett kijelentését.



Traian Basescu sérelmezte Kelemen Hunornak a román egyesülés centenáriumával kapcsolatos kijelentését is. Úgy vélte, Kelemen Hunor elfeledte, hogy Romániában született román állampolgár, amikor kijelentette, hogy december elseje nem ünnep a magyarság számára. Úgy vélte: ez az ország történelme és valósága iránti tisztelet hiányát jelzi.



A Népi Mozgalom Párt (PMP) bojkottfelhívását először Eugen Tomac, a Párt ügyvezető elnöke hirdette meg az egyik közösségi oldalon. Illusztrációként a Székelyföldi legendárium csapata által készített kulturális és értéktérképet tüntette fel.

Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi legendárium projekt vezetője elmondta: a 2011-ben készített négy nyelvű, román-magyar-német-angol térképen Székelyföldnek és környékének turisztikai látványosságait tüntették fel úgy, hogy az illető látványosságnak egy-egy kis ikonját is lerajzolták. Megjegyezte: nem csak Székelyföldi látnivalók szerepelnek a térképen. Rajta van például a Bucsecs hegység legmagasabb csúcsa, az Omul, és szerepelnek a Buzau megyei iszapvulkánok is.



A MOL Románia az MTI-hez szombat este eljuttatott közleményében közölte: vállalati politikájának része az ország különböző régióiban élő közösségek és kisebbségek tiszteletben tartása, s ez a töltőállomásaikon történő többnyelvű kommunikáció révén valósul meg. A közlemény szerint a MOL 208 romániai töltőállomásán a turistákra való tekintettel helyeztek el olyan térképeket, amelyek az egyes régiók látványosságait népszerűsítik.



"Ilyen térképek vannak kihelyezve Moldovában és Brassóban is" - közölte a Mol Románia, hozzátéve, hogy a térképek azért négynyelvűek, hogy ezáltal is hatékonyabban népszerűsíthessék az ország különböző régióiban található legérdekesebb turisztikai látványosságokat.