Ismét paradicsommal dobáltak Merkel egy választási gyűlésén

Ismét paradicsommal dobáltak Angela Merkel egy választási gyűlésén, a pénteki rendezvényen a német kancellárt szállító autót találták el.



A Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományi Wolgastban a helyi rendőrség tájékoztatása szerint nagyjából 150 ellentüntető jelent meg a Merkel vezette jobbközép CDU választási gyűlésének helyszínén. A rendezvényt eredetileg szabadtéren akarták megtartani, de a rossz idő miatt áthelyezték egy csarnokba, ahová az ellentüntetők nem tudtak bemenni. Így a bejáratnál gyülekeztek, sípolással és kiabálással fogadták a kancellár konvoját. A többi között azt harsogták, hogy "Tűnj el!", és megdobálták az autóját paradicsommal.



Két nappal korábban, Heidelbergben a CDU szabad téren tartott választási gyűlést, így akkor az ellentüntetők magát a kancellárt tudták megdobálni. Egy paradicsom el is találta.



A szeptember 24-i szövetségi parlamenti (Bundestag-) választást felvezető kampány egyik jellegzetessége, hogy Angela Merkel választási gyűléseit ellentüntetők igyekeznek megzavarni - emelte ki egy pénteki elemzésében a Die Welt című lap. A CDU és a bajor testvérpárt, a CSU más vezető politikusainak gyűlésein ilyesmi nemigen fordul elő.



A demonstrálók elsősorban a kancellár menekültpolitikáját bírálják, akcióik valószínűleg összehangoltak. A CDU Szászország tartományi szervezetének főtitkára, Michael Kretschmer a Die Weltnek elmondta: az is előfordul, hogy ellentüntetők gyűlésről-gyűlésre követik a kancellárt, ezt jelzi például, hogy a különböző helyszíneken ugyanazok az autók tűnnek fel.

A hangos tiltakozás CDU-s választási gyűléseken új jelenség Angela Merkel pártelnökségének 2000-ben kezdődött történetében. Korábban viszont mindennapos volt a heves összetűzés, a hatvanas, a hetvenes és a nyolcvanas években a kampányok "sokkal durvábbak voltak" - mondta a Die Weltnek Erwin Huber, a CSU korábbi elnöke.



Rámutatott, hogy míg régen baloldaliak tüntettek a CDU/CSU ellen, most elsősorban a pártszövetségtől jobbra álló erők szimpatizánsai demonstrálnak.



Felidézte: Merkellel ellentétben más kancellárjelöltek nem egyszer felvették a kesztyűt. Például az 1980-ban indított kancellárjelölt, a CSU-s Franz Josef Strauss patkányoknak és a náci rezsim propagandaminisztere, Joseph Goebbels legjobb tanítványainak nevezte az ellentüntetőket, és beszédeit a testőrök által tartott esernyők védelmében kellett elmondania, hogy ne találják el a pódium felé hajított paradicsomok és tojások.



Helmut Kohl kancellár sem mindig finomkodott, és a kilencvenes évek elején egy rendezvényen a biztonsági embereknek kellett lefogniuk, mert neki akart rontani az ellentüntetőknek, akik megdobálták tojással.

Angela Merkel viszont általában nem reagál, legfeljebb néhány ironikus megjegyzést tesz, és a megszokottnál hangosabban beszél. Erwin Huber szerint ez megfelelő stratégia. Merkel a visszafogott stílusával személyesen is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy sokáig nem fordultak elő ilyen jelenetek a választási kampányokban, így "példakép funkciója" is van, és "nagyon negatív" visszhangja lenne, ha elkezdene "visszaszólogatni" az ellentüntetőknek - mondta a CSU-s politikus.



A Die Welt hozzátette: Merkel magatartását az is nagyban befolyásolta, hogy az NDK-ban, egy diktatúrában nőtt fel, így a legfontosabb értékek között tartja számon a szólás és a gyülekezés szabadságát. Több nyilatkozatában és interjújában ki is jelentette, hogy a tiltakozásokkal "együtt kell élni, mert ez a demokrácia".



Szerdán a szászországi Torgauban, ahol különösen sok ellentüntető jelent meg gyűlésén, elmondta, hogy aznap hivatalában fogadta a venezuelai ellenzék képviselőit. Hozzátette: "ők nagyon boldogok lennének", ha olyan szabadon fejezhetnék ki a véleményüket, mint a torgaui demonstrálók.



A kancellár pénteken, mecklenburg-elő-pomerániai kampánykörútjának strasburgi állomásán hírportálok beszámolói szerint élesen bírálta a CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) pártot a gyűlései megzavarása miatt. Mint mondta, megrendülve tapasztalja, hogy az AfD szerint sípolással és kiabálással elő lehet mozdítani Németország ügyeit.