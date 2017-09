Kiskutyára támadt az Atlantában elszabadult tigris

Valahonnan elszabadult szerda reggel egy tigris az atlantai Henry megyében. Miután a lakók kiszúrták a hatalmas állatot, sorra érkeztek a segélyhívó telefonok a rendőrségre.



Az egyik betelefonáló kiskutyájára rá is támadt a tigris. A nő a kutya csaholására lett figyelmes, majd mikor kinézett az ablakon, azt látta, hogy egy nagymacska suhant el a szomszéd kertben. Azonnal rohant a telefonhoz, hívta a rendőrséget. Mikor visszatért az ablakhoz már azt látta, hogy a ragadozó átugrott a kerítésen és a kiskutyára vetette magát. A kutyus szerencsére kiszabadult valahogy, és csodával határos módon, mindössze pár karcolással megúszta a támadást.



A rendőrök hamar kiérkeztek a házhoz, ám nem volt választásuk, le kellett lőniük a tigrist, mivel nem volt náluk altatólövedék.



Azt még mindig vizsgálják, hogy honnan szabadult el a nagymacska.

