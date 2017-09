Természeti katasztrófa

A hatalmas esőzések miatt két centit süllyedt Houston

hirdetés

Fotó: AFP

Hiába vonult el, még mindig érezni a Harvey hurrikán utóhatásait, Chris Milliner geofizikus, a NASA kutatója szerint az esőtől a teljes város megsüllyedhetett két centimétert.

Mint írta, egy köbméter víz egy tonnás súllyal nyomja a földet, a Harvey miatti esőzésekben pedig csakn 200 billió köbméternyi eső esett, ráadásul a sok víz a talajt is fellazította. Milliner szerint a süllyedést GPS-adatokból is ki lehet olvasni.

De ez csak időleges, mert amint megszárad a talaj, a város is "visszapattan" majd.