Vihar

Két másik hurrikán is kíséri az Irmát

Az Irma az Atlanti-óceán valaha mért legerősebb hurrikánja. A trópusi ciklon tegnap Puerto Ricónál járt, miközben Florida felé haladt. Eközben a José nevű vihar megközelítette a Karibi-térséget, a Katia pedig már a Mexikói-öböl irányába mozgott - írja a Live Science.

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont adatai szerint szerdán mindkét vihar hurrikánná erősödött.

Utoljára 2010-ben jelent meg egyszerre három hurrikán is az Atlanti-óceánon - akkor az Igor, a Julia és a Karl tombolt a térségben. A legtöbb egyszerre aktív hurrikán rekordja 1998-ban, a Georges, az Ivan, a Jeanne és a Karl egymást követő kialakulásával született meg.

Az idei hurrikánszezon szokatlanul eseménydús. A Nemzeti Éghajlati Adatközpont (NOAA) már korábban is számított rá, hogy az El Niño hiánya kedvezni fog a nagyobb viharok kialakulásának. A ritkább és gyengébb szelek ugyanis képtelenek időben eloszlatni az Atlanti-óceánon formálódó viharokat. Az elmúlt évben ráadásul az óceán vize is melegebb volt a megszokottnál, ez pedig tovább segítette a ciklonok megjelenését.

A NOAA korábban azt jósolta, hogy a 2017-es szezonban 14-19 nagyobb vihar és 2-4 jelentősebb hurrikán sújtja majd a térséget. A hurrikánszezon a régióban november 30-áig szokott tartani, az aktivitása pedig általában szeptember 10-én csúcsosodik ki.