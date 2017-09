Illegális bevándorlás

Kvótaper - Szijjártó szerint politikai döntés született

hirdetés

Az Európai Bíróság döntése a kvótaperben felháborító, teljes mértékben ellentétes az európai értékekkel és az európai biztonsággal, politikai döntés született - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



A külügyminiszter kifejtette: az Európai Bíróság döntése nem arról szól, hogy "holnaptól" illegális bevándorlókat kellene befogadnia Magyarországnak, hanem arról, hogy eljárásrendileg nézve az a döntés, amelyet a belügyminiszterek tanácsa hozott a kötelező betelepítési kvótákról, jogszerűen született. Most újabb jogi csata következik - tette hozzá.



Ugyanakkor úgy vélte, nonszensz, hogy miközben az Európai Tanács, az EU "csúcs döntéshozó szerve" azt mondta, hogy a kvóta önkéntes, ezt egy alacsonyabb szintű intézmény, a belügyminiszterek tanácsa felülírta, kötelezőnek nyilvánítva a kvótákat, és az Európai Bizottság ezt végre akarja hajtatni. Amelyik tagállam pedig nem tesz ennek eleget, az ellen kötelezettségszegési eljárást indít - tette hozzá a külügyminiszter.



Szijjártó Péter kiemelte: az Európai Bíróság döntése felháborító, teljesen ellentétes az európai értékekkel és az európai biztonsággal, politikai döntés született. "Minden fronton küzdünk", hogy továbbra se lehessen Magyarország és a magyarok feje fölött dönteni arról, ki jöhet be az ország területére - jelentette ki.

Arra is kitért, hogy a kvótahatározat végrehajtásának határideje szeptember 26., és abból látszik, hogy a határozat sikertelen döntés volt, hogy 20 nap múlva lejár a határidő, viszont az eredetileg vállalt kvótáknak csak a 25 százalékát teljesítették, holott két éve született erről döntés.



A tárcavezető szerint a bizottság a migrációs válságot illetően csak az illegális bevándorlók betelepítését támogatja, pedig inkább a határokat kellene megvédeni.



Szijjártó Péter a marosvásárhelyi magyar katolikus gimnázium bezárásáról elmondta: múlt szerdán járt Bukarestben, ahol jó tárgyalásokat folytatott a román külügyminiszterrel, és "nem volt szerencsés", hogy neki nem említették, ilyen döntés születik az iskoláról. Magyarország továbbra is kedvező irányba szeretné terelni a kétoldalú kapcsolatokat, de ez a lépés elfogadhatatlan, és jogos elvárás a román kormánnyal szemben, hogy ne kerüljön sor egy magyar katolikus iskola bezárására Marosvásárhelyen, ha valóban javítani akarják a magyar-román kapcsolatokat - vélekedett.



Mint mondta, érdekünk a stratégiai jó viszony Romániával, a romániai magyar kisebbségnek is érdeke a két ország jó kapcsolata, de "övön aluli ütés volt", hogy egy nappal a látogatása után ez a döntés született, és "több érzékenységet várunk" az ügyben. Mindazonáltal Magyarország elkötelezett a kapcsolatok javítása mellett, azonban ezt az ügyet meg kell oldani - fűzte hozzá.