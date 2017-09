Döbbenetes felvétel minden idők legfélelmetesebb hurrikánjáról

Vihar

1853 óra egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy egy szezonon belül két, négyes erősségű hurrikán csapjon le az Egyesült Államokra. 2017.09.06 10:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közel 300 km/h-s széllel ért partot szerda hajnalban a Szélcsendes-szigetekhez tartozó Barbudán az Atlanti-óceánon valaha mért legdurvább hurrikán, az Irma.

A félelmetes erejű trópusi vihar a következő napokban Kubát, Puerto Ricót és a Dominikai Köztársaságot is letarolhatja, de az sem elképzelhetetlen, hogy Floridában is komoly pusztítást végez majd.

A műholdak és hurrikánvadászok már most számos felvételt készítettek az Irmáról, amely az űrből nézve is egészen félelmetes.

Általában ilyen nagy intenzitású viharok főként a Csendes-óceán nyugati részén alakulnak ki, ahol az óceáni hőtartalom erősíti a hurrikánokat. Csakhogy az Irma bőséges óceáni hőnek örvend, mivel a tenger felszíni hőmérséklete szokatlanul enyhe, az óceán pedig az év klimatológiai csúcsán áll a Kis-Antillák közelében.

Érdekesség, hogy 1853 óra egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy egy szezonon belül két, négyes erősségű hurrikán csapjon le az Egyesült Államokra. Pedig a Harvey pusztítása után ez most könnyen bekövetkezhet.





Watch as Hurricane #Irma moves toward the Leeward Islands in this #GOES16 geocolor loop. Get the latest on Irma @ https://t.co/cSGOfrM0lG pic.twitter.com/ixIhkXqVNa — NOAA Satellites (@NOAASatellites) 2017. szeptember 5.