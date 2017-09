Fegyverkezés

Az amerikai elnök feloldja a dél-koreai rakéták robbanótölteteire vonatkozó súlykorlátozást

Donald Trump amerikai elnök beleegyezett abba, hogy feloldja a dél-koreai rakéták robbanótölteteire vonatkozó súlykorlátozást - közölte a Fehér Ház. 2017.09.06 06:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Donald Trump - miközben az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tartott az észak-koreai válságról - telefonon egyeztetett először Mun Dzse In dél-koreai elnökkel, majd Angela Merkel német kancellárral.



A Fehér Ház közleménye szerint a dél-koreai államfővel folytatott beszélgetés során a két államfő egyetértett abban, hogy minden igénybe vehető eszközzel a lehető legnagyobb nyomást kell gyakorolni Észak-Koreára. Mind Donald Trump, mind Mun Dzse In elkötelezte magát a katonai képességek erősítése mellett, és az amerikai elnök elvi beleegyezését adta ahhoz, hogy feloldják a dél-koreai rakétákra szerelhető robbanótöltetek súlyának korlátozását. Trump egyúttal ahhoz is elvi beleegyezését adta, hogy Szöul több milliárd dollár értékben vásárolhasson fegyverzetet az Egyesült Államoktól.



Donald Trump hétfőn délután egyeztetett telefonon Angela Merkellel, és mindketten "elfogadhatatlan eszkalációnak" minősítették a minapi észak-koreai nukleáris kísérletet, valamint mindketten állást foglaltak amellett, hogy a nemzetközi közösségnek továbbra is fel kell lépnie Észak-Koreával szemben, és keményebb szankciókat kell foganatosítania. A német kancellár hangsúlyozta, hogy szorgalmazni fogja az Európai Unióban a keményebb szankciók meghozatalát Phenjan ellen.