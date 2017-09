Hadsereg

Nagyszabású hadgyakorlat kezdődött Észak-Izraelben

A gyakorlat forgatókönyve szerint a Hezbollah libanoni radikális síita szervezet elfoglalt egy települést a határ közelében, de a hadsereg feltartóztatja és visszaszorítja az iszlamistákat Dél-Libanonba. 2017.09.05 12:56 MTI

Nagyszabású hadgyakorlat vette kezdetét Izrael északi részén, a libanoni határ közelében, ahol csaknem húsz éve nem volt hasonló katonai művelet - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet kedden.



A gyakorlat forgatókönyve szerint a Hezbollah libanoni radikális síita szervezet elfoglalt egy települést a határ közelében, de a hadsereg feltartóztatja és visszaszorítja az iszlamistákat Dél-Libanonba. Több tízezer sorkatona és tartalékos, valamint több tucat harci repülőgép, helikopter és hadihajó vesz részt a hadgyakorlaton, amelyen a civilek evakuálását és a telefonos kémkedés kiküszöbölését is gyakorolják.



A hadgyakorlat hétfőn kezdődött, és tizenegy napig tart, és a szimulációban ellenőrzik az ország többszintű, kis, közepes, és nagy hatótávolságú rakéták elleni védelmi rendszereit is.



Utoljára 1998-ban tartottak hasonló léptékű hadgyakorlatot az izraeli hadseregben, amit akkor Meir Dagan tábornok, az izraeli titkosszolgálat, a Moszad későbbi főnöke vezetett. A jelenlegi hadgyakorlatot a 2016-ban márciusában elhunyt Dagan emlékére héberül "or hadagan"nak, magyarul Dagan fényének nevezték el.



Az Irán támogatását élvező Hezbollah izraeli becslések szerint több mint százezer rakétával és több ezer harcossal rendelkezik Libanon déli részén, és az izraeli hadsereg a síita szervezetet tekinti a jelenlegi legnagyobb közvetlen fenyegetésnek.