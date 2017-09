Terror

A terrorfenyegetettség miatt fellendült a betontömbök iránti kereslet Franciaországban

A tavalyi, 86 áldozatot követelő nizzai gázolásos terrortámadás óta fellendült a gépkocsiknak a városközpontok lezárt területeire történő behajtását megakadályozó betontömbök iránti kereslet Franciaországban. 2017.09.04 18:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A piacvezető egy Bordeaux-i cég, a Blocstop. Abdel Feghoul vállalkozása nemcsak gyárt, hanem kölcsönöz is különböző formájú, színes betontömböket, amelyekkel egy-egy város főutcáját vagy kiemelkedő eseményének a helyszínét biztosítani lehet.



"Elsősorban biztonsági intézkedésről van szó, de mi olyan tömböket gyártunk, amelyek illeszkednek a környezetbe, miután az igényeknek megfelelő esztétikai többletet adunk nekik" - mondta a vállalkozó a Reuters hírügynökségnek.



A Blocstop 900 kilogramm és 2,4 tonna közötti súlyú tömbjei, amelyek egy-egy városi helyszín biztosítása szerint állíthatók össze, attól eredetiek, hogy falfestékkel befedhetők, díszíthetők, hirdetésekkel boríthatók be, vagy egy-egy esemény logójával is lefedhetők, és világító felület is tehető rájuk, így sötétedés után ki lehet őket világítani.



A hat főt foglalkoztató vállalkozás tanácsadással is szolgál annak érdekében, hogy a tömbökkel úgy szavatolják a biztonságot, hogy közben a rendőrség vagy a mentők közlekedését ne akadályozzák.



A tömbök megvásárolhatók, de a Blocstop tevékenységének 75 százalékát a bérlés teszi ki.



Franciaországban jelenleg mintegy 1800 betontömböt használnak országszerte a gázolásos merényletek megakadályozására. A Bordeaux-i vállalkozás biztosította a Dunkerque-i fesztivált, a nyár folyamán több kulturális rendezvényt, és több dél-franciaországi város állandó biztosításához is ez a cég szolgáltatja a betontömböket. Hetente átlagosan 60-80 tömböt gyártanak, de a vállalkozó szerint a piac annyira fellendült, hogy az év folyamán becslése szerint ötszörösére nőhet a cég tevékenysége.