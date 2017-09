Brit külügyminisztérium

Észak-koreai válság: London a diplomáciai megoldást részesíti előnyben

Mindig el lehet érni eredményeket a szankciókkal, és ebben Pekingnek különös felelőssége van, mivel Észak-Korea Kínával folytatja külkereskedelmének 90 százalékát. 2017.09.03 17:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Boris Johnson brit külügyminiszter szerint az észak-koreai válságra adható katonai válaszlépések "egyike sem jó", mindenekelőtt azért, mert a phenjani rezsimnek megvan a lehetősége dél-koreaiak tömegeinek elpusztítására, Kína viszont többet is tehetne Észak-Korea megfékezése végett.



Johnson a Sky News brit hírtelevíziónak adott vasárnapi nyilatkozatában felelőtlen provokációnak nevezte az észak-koreai nukleáris kísérleti robbantást. Kijelentette: a jelek szerint Észak-Korea egyre közelebb jut a hidrogénbomba kifejlesztéséhez, és ha ezt sikerül működőképes rakétára felszerelnie, az a fenyegetés "új nagyságrendjét" jelentené.



A brit külügyminiszter szerint ebben a helyzetben meg kell vizsgálni a lehetséges válaszlépéseket, de a brit kormány megingathatatlan véleménye az, hogy továbbra is a diplomácia békés eszköztárát kell alkalmazni.



Hozzátette: még mindig el lehet érni eredményeket a szankciókkal, és ebben Pekingnek különös felelőssége van, mivel Észak-Korea Kínával folytatja külkereskedelmének 90 százalékát. Észak-Koreának csak hat hónapra elegendő nyersolaj-tartaléka van, vagyis van lehetőség a nyomásgyakorlásra az észak-koreai rezsimmel szemben - mondta a brit külügyminiszter.

Boris Johnson kijelentette: az észak-koreai nukleáris fegyverkezési program eddigi harminc évében is voltak "kemény pillanatok", amelyek után azonban Phenjan rendszerint visszakozott, és most is meg kell vizsgálni, hogy van-e mód a józan ész diktálta megoldásra.



Johnson szerint London egyértelmű álláspontja az, hogy a katonai megoldási lehetőségek egyike sem jó. Helyénvaló annak hangoztatása, hogy minden opció napirendre kerülhet, "de mi nem hisszük, hogy lenne könnyűszerrel elérhető katonai megoldása" a jelenlegi észak-koreai helyzetnek - tette hozzá.



A brit külügyminiszter hangsúlyozta: rendkívül csekély a távolság Észak-Korea és dél-koreai főváros, Szöul között, és az észak-koreaiaknak módjukban áll a dél-koreai lakosság jelentős részének elpusztítása akár hagyományos fegyverzettel is. Éppen ezért nehéz úgy katonai fenyegetéssel élni Észak-Koreával szemben, hogy ennek eredménye is legyen - fogalmazott vasárnapi nyilatkozatában Johnson.



A brit külügyi tárca vezetője szerint sokkal hatékonyabb a nemzetközi diplomáciai erőfeszítések folytatása "kínai és japán barátainkkal, valamint az oroszokkal karöltve".



Johnson szerint London nem tartja elfogadhatónak azt a rendre hangoztatott kínai álláspontot, amely egyenlőségjelet von a közös dél-koreai-amerikai hadgyakorlatok és az észak-koreai nukleáris kísérleti robbantások között, Dél-Korea ugyanis semmiféle illegális provokációt nem hajt végre.



"Azt üzenjük a kínaiaknak, hogy módjukban áll még nagyobb gazdasági nyomást gyakorolni Észak-Koreára. Ez eddig is működött, a legutóbbi hat hónapban is előfordult, hogy kínai nyomásra az észak-koreaiak irányt váltottak" - mondta a brit külügyminiszter.