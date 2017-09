A texasiakat sem kímélte a Charlie Hebdo

Ismét sikerült egy - finoman szólva - ízléstelen címlapot produkálnia a francia szatirikus lapnak. Ezúttal a Texast sújtó, több mint 30 emberéletet követelő katasztrófából csináltak viccet.



Nagy kékség, félig elmerült náci zászlók, náci karlendítések. "Van Isten! Megfullasztotta az összes texasi neonácit" - olvasható a címlapon.



Az Independent szerint arra utal a karikatúra, hogy a neonácik iránti elnézéssel vádolt Trumpot a texasiak több mint fele is támogatta az elnökválasztás idején.

Guess today no is is #CharlieHebdo. Disgusting. But don't worry. #Texas won't attack you for that. We laugh at you. pic.twitter.com/9RgDBvAGsU