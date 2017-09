Vihar

Újabb hurrikán fenyegeti az Egyesült Államokat

Fotó: AFP

A Sandy óta nem pusztított az Egyesült Államokban olyan félelmetes erejű hurrikán, mint a Harvey, amely a múlt héten csapott le a texasi partvidékre, majd tovább haladt északkeletre.

Először a félelmetes, a 250 km/órát is meghaladó sebességű szél okozott komoy gondokat, majd a szűnni nem akaró eső. A több millió lakosú Houstonra egy hét alatt annyi csapadék hullott, mint máskor egy évben, nem csoda, hogy a fél város víz alatt van.

Még vége sincs az eddig 33 áldozatot követelő Harvey-nek, már itt is a következő: az AFP híre szerint az Irma névre keresztelt ciklon nemrég jött létre a keleti Atlanti-óceánon.

A CNBC szerint az Irma még a Zöld-foki-szigeteknél van, de már kettes erejű hurrikánnak számít. A következő napokban várhatóan tovább sodródik északnyugat, az Egyesült Államok felé. Mire odaér, a négyes erősséget is elérheti: a Harvey is ilyen erejű volt, amikor lecsapott Texasra.

A Zöld-foki-szigetek felől induló trópusi viharok zömmel inkább a karibi szigeteket sújtják, az Egyesült Államokat csak 15 százalékuk éri el, de azok viszont pusztítóak lehetnek.

Fotó: AFP

