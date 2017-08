Harvey hurrikán

Huszonegy kutyát mentettek ki egyetlen csónakkal a texasi árvízből

Huszonegy kutyát mentettek ki egy csónakkal a texasi áradásból - írja a 24.hu. A Houston egyik víz alá került részén lakó Betty Walter már 14 órája volt földszintes háza padlásán húsz kutya társaságában, amikor megérkezett a segítség. A 44 éves nőnek ugyan már pár órával korábban is felajánlották, hogy kimentik víz alá került házából, de abba a csónakba csak emberek fértek be; Walter számára nem is volt kérdés, hogy mit csinál. "Nem voltam hajlandó otthagyni a kutyákat. Ezek kis állatok rám vannak utalva, hogy gondjukat viseljem" - mondta el a nő a Today-nek.

Az állatmentőként is dolgozó nőnél lévő kutyák közül csak négy volt a sajátja. A többi a szomszédaié és a barátaié volt, valamint néhány menhelyi kutya, akiket ideiglenes fogadott be, amíg gazdit nem találnak nekik. Velük együtt várt a padláson, azon gondolkodva, mihez fog kezdeni, ha lemerül a telefonja és elkezd fogyni a víz és az élelem.

Ekkor bukkant fel a nő utcájában Buck Beasley, aki csónakjával ment körbe a környéken, bajba jutott embereket keresve. A férfi a Today-nek elmondta: eredetileg egy nőért ment volna, de róla kiderült, hogy akkor már mások kimentették. Így elkezdte járni a területet.

Közben találkozott még két önkéntes mentővel, akikkel először egy férfit találtak, aki dobermanjával együtt várta a segítséget. Felvették őket, majd a következő sarkon rátaláltak Walterre. A férfi elmondta: az ablakon keresztül beszéltek a nővel, aki eleinte kissé vonakodva mondta, hogy nagyon sok kutya van nála.

"Mondtam neki, hogy rendben, őket is felvesszük."

Így végül 21 kutya került a csónakba. Az embereknek már nem volt hely. Ők a csónak mellett gyalogoltak, olykor nyakig érő vízben, mire kiértek a szárazföldre, ahol Waltert, a szomszédját, valamint a 21 kutyát Beasley teherautójára rakták, aki mindannyijukat befogadta harminc kilométerre található otthonába.

Walter szerdán közölte Facebook-oldalán, hogy mostanra szinte az összes kimentett kutya ideiglenes befogadókhoz került. És egyben köszönetet mondott annak sok embernek, akik a kutyák segítségére siettek, akkor, amikor a legnagyobb szükségük volt az emberek könyörületére.