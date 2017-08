Harvey hurrikán

Leonardo Dicaprio is hatalmas összeget küldött a texasi hurrikán károsultjainak

A sztár alapítványa adománnyal segítette a károsultakat a 2004-es szökőár, a haiti földrengés és a Sandy hurrikán után is. 2017.08.31 11:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Leonardo DiCaprio alapítványa 1 millió dollárt adományozott szerdán a Harvey hurrikán károsultjainak megsegítésére. A hollywoodi filmsztár pénzét egy újonnan létrehozott újjáépítési alap, a United Way Harvey Recovery Fund kapja. DiCaprio alapítványa adománnyal segítette a károsultakat a 2004-es szökőár, a haiti földrengés és a Sandy hurrikán után is.



Kedden Sandra Bullock filmsztár is ugyanekkora összeget ajánlott fel a hurrikán okozta károk helyreállítására, amely a United Way Harvey Recovery Fund szerint évekig is eltarthat.



Jamie Foxx, a texasi származású Oscar-díjas filmsztár szeptember 12-re maratoni televíziós adománygyűjtő műsort hirdetett meg, de “elsősegélyként” máris átutalt 25 ezer dollárt az egyik segélyszervezetnek.



Ellen DeGeneres színésznő és televíziós személyiség szerdai show-műsorában a természeti csapás által súlyosan érintett Houston csapatában játszó J.J. Watt amerikaifutballista adománygyűjtő akciójához toborzott adakozókat, és már az élő adásban egymillió dolláros felajánlást jelentett be a Walmart áruházlánc részéről.



Beyoncé énekesnő és Drake rapper is “jelentős összegű” adományt ígért, de pontos összeget még nem neveztek meg.



J.J. Watt, a Houston Texans játékosa eredetileg csak 200 ezer dollárt akart összegyűjteni, de szerda estig már 8,5 millió dollár adomány gyűlt össze, és a cél most a 10 millió dolláros küszöb elérése.