Bűnügy

Eltévedt, erdőtüzet okozott, őrizetbe vették

Egy lengyel férfi eltévedt az Adriai-tenger partján található dombok között, Bar közelében, ezért tüzet gyújtott, hogy jelt adjon magáról. A lángok azonban elérték az erdőt... 2017.08.30 17:00 MTI

Gyújtogatás miatt őrizetbe vettek egy lengyel férfit szerdán Montenegróban - közölte a rendőrség a podgoricai közszolgálati televízió (RTCG) beszámolója szerint.



A férfi eltévedt az Adriai-tenger partján található dombok között, Bar közelében, ezért tüzet gyújtott, hogy jelt adjon magáról. A lángok azonban elérték az erdőt, valamint az erős szél miatt a közeli házakat is veszélyeztették.



A férfit kedd este vadászok találták meg a Bar melletti erdőben, ahonnan ki kellett menekíteni a tűz elől.



A montenegrói hatóságok a nyár folyamán többször figyelmeztették a helyieket a tűzveszélyre, és arra kérték a turistákat is, hogy semmilyen körülmények között ne gyújtsanak tüzet, a nagy szárazság miatt ugyanis nagyon könnyen lángra kap a növényzet.



A tüzekkel egész nyáron meggyűlt a baja a montenegrói tűzoltóknak, a tengerparthoz közel, de az ország központi részein is napokig tomboltak a lángok.