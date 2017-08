Harvey

Kijárási tilalmat rendeltek el Houstonban, hogy elejét vegyék a fosztogatásoknak

hirdetés

Fotó: AFP

Tovább tart a rendkívüli állapot az USA Texas államában, a Harvey hurrikán miatt, sőt szerdára már a szomszédos Louisiana államban is vészhelyzetet hirdettek.

Ötven éve nem sújtotta ilyen erős szél a környéket, és mindehhez sosem látott mennyiségű eső esett, teljesen elárasztva többek között Houston városát.

Péntek óta 132 cm eső hullott a környékre, ennyit ilyen rövid idő alatt Észak-Amerikában még sosem mértek. Houstonban szerdára virradó éjszakára kijárási tilalmat rendeltek el éjfél és hajnali öt között, hogy elejét vegyék a fosztogatásoknak. A város vezetése attól tart, hogy az evakuáltak otthonait a kirabolhatják.

A károk egyelőre felmérhetetlenek, de néhány adat jól mutatja már a pusztítás mértékét: 15 ember vesztette eddig életét, legalább félmillió autó tönkrement, és meredeken emelkedik az olaj világpiaci ára is, miután a hatalmas texasi finomítók nagy része leállt, és a kitermelés is akadozik.

A vihar szerda reggel csapott le a szomszédos Louisiana államra, ahol éppen 12 évvel ezelőtt pusztított a Katrina hurrikán, ami akkor óriási károkat okozott New Orleansban.