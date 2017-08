Ámokfutó lövöldözött egy amerikai könyvtárban

Lövöldözés volt az egyesült államokbeli Új-Mexikó állam egyik könyvtárában hétfő este.



Az ámokfutó az állam délkeleti részén, a texasi határhoz közel fekvő Clovis városka közkönyvtárában lövöldözött: két embert agyonlőtt, másik négy könyvtárlátogatót pedig súlyosan megsebesített.



A helyi hatóságok szerint egyértelmű, hogy nem terrorcselekmény történt.



A The Eastern New Mexico News című helyi lap tudósítója megszólaltatta a könyvtár vezetőnőjét, Vanessa Aguirrét, aki azt mondta: "minden olyan gyorsan történt, bejött egy férfi és azonnal lövöldözni kezdett, először a levegőbe adott le lövést". A könyvtárosnő, akivel ott volt a gyermeke is, azonnal kimenekült az épületből.



A rendőrség körülvette az épületet és letartóztatta az elkövetőt. A helyi hatóságok a férfinak sem a kilétét, sem az esetleges motivációit nem fedték fel, későbbre ígértek részletes tájékoztatást.

