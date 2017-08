Sorozatgyilkos

Száznál is több beteggel végezhetett egy német ápoló

Száznál is több beteget gyilkolhatott meg Németországban egy ápoló az ügyében indult csaknem hároméves nyomozás hétfőn ismertetett eredményei szerint.



Az oldenburgi rendőrkapitányság és ügyészség tájékoztatása szerint a Niels H. néven azonosított férfi esetét vizsgáló nyomozócsoport 34 hónapos munkával megállapította, hogy az ápoló legkevesebb 122 beteget gyilkolhatott meg. Így a német kriminalisztika történetének egyik legnagyobb szabású sorozatgyilkosságáért lehet felelős.



A 40 éves férfit 2015-ben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték kétrendbeli emberölés és kétrendbeli emberölési kísérlet miatt, és a hatóságok megállapították, hogy legalább 36 további beteg haláláért lehet felelős. Időközben a munkahelyein a tevékenysége alatt történt valamennyi halálesetet megvizsgálták, így a többi között exhumáltak 134 holttestet, és kimutatták, hogy további 84 további ember életét is kiolthatta.



A férfi Alsó-Szászország tartomány két városában, Oldenburgban és Delmenhorstban dolgozott a helyi kórház intenzív osztályán. Áldozatainál különböző gyógyszerek túladagolásával szívhalált idézett elő, hogy bizonyítsa az újraélesztés területén szerzett tudását. A vizsgálatok szerint ezekben a vészhelyzetekben igen feltűnően viselkedett, igyekezett a középpontba kerülni és valósággal sóvárgott az elismerés után. Az újraélesztés azonban számos esetben nem sikerült, vagyis az ápoló megölte a beteget.



Meglehet, hogy még sokkal több ember haláláért is felelős, mert számos holttestet elhamvasztottak, és ezért nem lehetett elvégezni a gyógyszer-túladagolás nyomainak feltárására irányuló vizsgálatot - mondták a Kardio nevű nyomozócsoport eredményeit ismertető oldenburgi sajtótájékoztatón a Norddeutscher Rundfunk (NDR) regionális közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint.



Az esetek 2003 és 2005 között történtek. Az ápoló 2005-ben bukott le, amikor a delmenhorsti klinika intenzív osztályán egy kollegája rajtakapta, hogy halálos veszélyt okozó injekciót ad be egy betegnek, és leállít egy életfontosságú gyógyszert adagoló berendezést. Ezért 2006-ban öt év szabadságvesztésre ítélték emberölési kísérlet miatt, és eltiltották szakmája gyakorlásától. Azonban az első ítélet és a 2008-as jogerős ítélet közötti időszakot szabadlábon töltötte, és egy munkaerő-kölcsönző cég alkalmazásában több helyen, köztük egy idősotthonban is dolgozott.



Az ügyben felmerült, hogy a betegápoló felelős lehet több halálesetért, de az erre utaló jeleket az ügyész nem vizsgálta meg, amiért később az igazságszolgáltatás akadályoztatásának gyanúja miatt eljárás indult ellene.



Az ápoló végül csak egy áldozat lányának állhatatossága révén került emberölés gyanújával bíróság elé; az illető a hatóságok ellenállását kitartó munkával legyűrve elérte, hogy exhumálják és megvizsgálják 2003-ban elhunyt édesanyja holttestét. Kideült, hogy valóban túladagolás miatt halt meg, és Niels H. lehet a felelős, akit így 2014-ben perbe fogtak.

Eljárás indult a delmenhorsti kórház intenzív osztályának két korábbi főorvosa és az osztály egy korábbi vezetője ellen is, foglalkozás körében elkövetett gondatlan emberöléssel vádolták meg őket, mert a hatóságok szerint több halálesetet megakadályozhattak volna, de nem tettek eleget munkaköri kötelességeiknek. Az oldenburgi kórházban még vizsgálják, hogy ki lehet még felelős a tömeges halálesetekért - áll az NDR beszámolójában.



Az ügy a helyi politikusokat is foglalkoztatja, a tartományi törvényhozás a többi között rendelkezett arról, hogy valamennyi kórházban és klinikán dolgoznia kell független betegjogi képviselőnek, a tartományi kormány pedig létrehozta a betegek jogainak védelmével foglalkozó kormánymegbízott intézményét. Tervezik azt is, hogy a 300-nál több ágyat üzemeltető kórházakban kötelezővé teszik egy gyógyszerész alkalmazását, akinek egyedüli feladata az gyógyszerfogyasztás folyamatos ellenőrzése a visszaélések megakadályozása céljából.