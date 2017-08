Terror

Megfenyegette a pápát az Iszlám Állam - teljes készültségben Róma

Az új propaganda-videóban egy templomot zúznak szét, miközben az egyik dzsihádista közli, hogy ott lesznek Rómában. Szombaton pedig egy gyanús drón szálldogált fel-alá a Vatikán felett, így ellepték a rendőrök az utcákat, gyanús alakot keresnek, a légteret helikopterrel ellenőrzik. 2017.08.26 12:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Iszlám Állam (IÁ) terroristaszervezet az utóbbi napokban interneten közölt videókkal támadással fenyegette meg Róma városát, a Vatikánt és Ferenc pápát. Nemrég a Fülöp-szigeteki Marawiban csaptak le a terroristák, ekkor vették fel, ahogyan a katolikus templomot elpusztítják, feszületeket és szent szobrokat semmisítve meg.



A magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet egy új propagandavideójában harcosai jól láthatóan Jézus-szobrokat törnek-zúznak, Ferenc pápáról készült fotókat lebegtetnek és tépnek cafatokra, mialatt a videó a kereszténység és az iszlám közötti konfliktusra fókuszál, egy angolul beszélő dzsihádista történelmi igazságtételről beszél és kijelenti, hogy Rómát is hasonlóképpen fogják elpusztítani.

Rendkívüli helyzet: teljes készültségben Róma

Rendőrök lepték el az utcákat, gyanús alakot keresnek, a légteret helikopterrel ellenőrzik, miután szemtanúk szerint egy kis méretű drón többször is látható volt a Szent Péter tér és a Vatikánnal szomszédos római utcák felett. A drón miatt azonnali terrorizmusellenes ellenőrzés lépett életbe: az olasz rendőrség, csendőrség, valamint a vatikáni biztonsági erők közösen fésülték át a területet, amelynek légterét helikopterrel is tüzetesen ellenőrizték. A drónt és az ezt üzemeltető embert nem találták meg.



A Vatikánváros feletti légtér repüléstilalmi övezetnek számít. Az olasz utcákon is tilos a drónok használata az Olaszországban 2015-től hatályos terrorizmus ellenes intézkedések értelmében. Christoph Graf, a svájci gárdisták parancsnoka úgy nyilatkozott, csak idő kérdése, és a Vatikán ellen is terrorista merényletet követhetnek el.



A biztonsági intézkedések kiterjednek a kereszténység jelképeinek számító Szent Péter-bazilikára és a többi római bazilikára is, amelyeknek környékét – mivel olasz területről van szó – az olasz fegyveres erők és csendőrség tartja ellenőrzés alatt. A Szent Péter tér felé vezető sugárutat 2015 óta lezárták a járműforgalom előtt.