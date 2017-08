Machetével támadó férfit lőttek le belga katonák

Járőröző katonákra támadt egy férfi Brüsszelben, a támadót a katonák lelőtték helyszíni jelentések szerint. Egy, a közelben tartózkodó járókelő újságíróknak elmondta, lövések hangja után erő rendőri jelenlét volt az Emile Jacqmain körúton, Brüsszelben.



Terrortámadásnak minősítette a belga ügyészség a pénteki brüsszeli késes támadást. Az elkövető kétszer is azt kiáltotta, hogy “Allahu akbar!”. Életveszélyes sérüléseibe belehalt.



Ahogy azt korábban megírtuk, értesülések szerint a támadó nem halt meg, csak megsebesítették. Az ügyészség szóvivője elmondta: a 30 év körüli elkövető életveszélyesen megsebesült az incidensben, de a katonák élete nincs veszélyben. Senki másnak nem esett bántódása – tette hozzá.



A tettes nem volt ismert terrorista tevékenységek miatt a rendőrségnél. Személyazonosságával kapcsolatban a szóvivő hozzátette: előzetes információk szerint nem belga állampolgár. A férfi helyi idő szerint este negyed kilenc felé esett neki katonáknak a belvárosi Emile Jacqmain körúton. A katonák erre tüzet nyitottak a tettesre. A hadsereg tagjai arcukon és kezükön sérültek meg.



Az incidens hátteréről egyelőre semmi közelebbit nem tudni.



Charles Michel belga kormányfő Twitter-üzenetben támogatásáról biztosította a katonákat. Hozzáfűzte: a belga biztonsági erők továbbra is készültségben lesznek, s figyelemmel kísérik a helyzetet. Belgium a 32 életet követelő 2016. március 22-i brüsszeli merényletek óta magas terrorkészültségi fokon van.

Belgian Police covering the scene after a machete attack ended by retaliating soldiers firing. #Brusselsattack #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/fZRZ6MfTcI

A man attacked soldiers in Brussels with a machete tonight. Pics I took in the street. #Brussels #Brusselsattack #Bruxelles pic.twitter.com/LqDmXFnLa2