Haderő

Észak-Korea ezúttal több rakétát is kilőtt

Észak-Korea szombaton kora reggel több rakétát is felbocsátott, amelyek azután partjaitól keletre a tengerbe csapódtak - adta hírül a dél-koreai hadsereg.



A rakéták típusa egyelőre nem ismert, a dél-koreai parancsnokság vizsgálja a rendelkezésére álló adatokat, hogy kiderítse jellemzőiket, de úgy tűnik, rövid hatótávolságúakról van szó, nem pedig ballisztikus, vagy interballisztikus rakétákról.



A rakéták bő 250 kilométert repültek.



Az amerikaiak szerint kudarcot vallottak a szombaton kilőtt észak-koreai rakéták



Amerikai szakértők szerint kudarcot vallott mind a három rakéta, amelyet szombaton reggel bocsájtott fel Észak-Korea.



Az előzetes adatok és számítások alapján két rakéta röppályájának teljesítése előtt robbant fel, egy pedig már az indításakor.



A dél-koreai hadsereg főparancsnokságának közlése szerint ugyanakkor a három rakéta közül akadt, amelyik 250 kilométert repült és a tengerbe csapódott Észak-Korea partjaitól keletre.



A rakéták típusa egyelőre nem ismert, a dél-koreai parancsnokság és az Egyesült Államok hadseregének szakemberi egyaránt vizsgálják a rendelkezésére álló adatokat, hogy kiderítsék a rakéták jellemzőit. Dél-Korea először úgy ítélte meg, hogy rövid hatótávolságúakról van szó, pár órával később ballisztikus rakétákat említett hírügynöksége, a Yonhap.



Észak-Korea július vége óta – a külföld tudomása szerint – most először bocsájtott fel rakétát. Akkor két interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt, amelyek indítási helyüktől számítva elméletileg 10 ezer 400 kilométerre lévő célpontra is lecsaphatnak, hatótávolságukba így beleférhet a kommunista diktatúra által legfőbb ellenségeként emlegetett Egyesült Államok jókora területe is – Los Angeles, Denver vagy Chicago egyaránt.