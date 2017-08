Ukrán válság

Nem tartották be az "iskolakezdési" tűzszünetet a szakadárok

Nem tartották magukat az új iskolaév kezdetére tekintettel péntektől meghirdetett fegyvernyugváshoz a Donyec-medencei szakadárok, két perccel éjfél után nagy kaliberű fegyverrel tüzet nyitottak, és megöltek egy ukrán katonát - jelentette a TSZN ukrán hírtelevíziónak a térségben dolgozó tudósítója.



A kijevi hadműveleti parancsnokság szokásos reggeli közleményében arról számolt be, hogy a Moszkva által támogatott szakadár erők az elmúlt napban 22-szer sértették meg a tűzszünetet. A támadók a minszki egyezmények által tiltott, 100 milliméteresnél nagyobb kaliberű tüzérségi fegyvereket is bevetettek. A harcok kiterjedtek a frontvonal teljes hosszára, a legsúlyosabb helyzet a Donyeck melletti Avgyijivka településnél alakult ki. Az ukrán fegyveres erők viszonozták a tüzet. A katonai jelentés arra nem tért ki, hogy éjfél után történt-e tűzszünetsértés.



Denisz Pusilin szakadár vezető az önkényesen kikiáltott Donyeck Népköztársaság DAN hírügynökségének nyilatkozva csütörtökön jelentette be, hogy a Kijev, Moszkva és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőiből álló minszki összekötő csoportban újabb tűzszünet életbe lépétetéséről állapodtak meg augusztus 25-i kezdettel.



Közben Kurt Volker, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja a Dozsgy ellenzéki orosz hírtelevíziónak adott interjút, amelyben hangsúlyozta, hogy ki kell vonni az orosz csapatokat a donyec-medencei szakadár ellenőrzésű területekről.



"Egyértelműen meg kell érteni, hogy vannak orosz csapatok a Donyec-medencében, Luhanszk és Donyeck megyékben. Van (orosz) haditechnika és felszerelés. A probléma lényege, hogy az ott lévő haditechnika teremti a konfliktust. Az EBESZ hivatalos jelentései alapján az orosz fél követi el a tűzszünetsértések többségét. Nem az összeset, de a nagy részét" - idézte pénteken a volt amerikai nagykövetnek a tévéinterjúban elhangzott szavait az UNIAN ukrán hírügynökség.



A különmegbízott szerint Oroszország elismeri, hogy a minszki megállapodás értelmében vissza kell adnia Ukrajnának a szakadárok ellenőrzése alatt lévő területeket. "Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, ki kell vonni onnan az orosz csapatokat" - szögezte le Volker.