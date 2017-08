Terrorizmus

További támadásokkal fenyegetik Spanyolországot a terroristák

További támadásokkal fenyegette meg Spanyolországot csütörtökön nyilvánosságra hozott videójában a barcelonai és cambrilsi merényleteket magára vállaló Iszlám Állam dzsihadista szervezet - írta az El País című spanyol napilap, amely a videofelvételt is közzétette.



A felvételen a terrorszervezet két tagja szólal meg, méghozzá spanyolul, ami eddig nem fordult elő.



Egyikük úgy fogalmaz: "ha nem tudtok eljutni az Iszlám Államba, folytassatok dzsihádot ott, ahol vagytok; a dzsihádnak nincsenek határai".



"Allah engedelmével al-Andalusz ismét az lesz, ami volt: a kalifátus földje" - hangoztatja. (Al-Andalusz az Ibériai-félsziget 711-től 1492-ig muszlim uralom alatt álló részének elnevezése)



A férfi ezután hozzáteszi: "A spanyol keresztényekhez szólva: ne feledkezzetek meg a spanyol inkvizíció során kiömlött muszlim vérről. Megbosszuljuk mészárlásotokat, amelyet jelenleg is folytattok az Iszlám Állam ellen."



Rendőrségi források szerint a férfit Muhammad Yasin Ahram Péreznek hívják, 22 éves, és a dél-spanyolországi Córdoba városában született, spanyol anyától és marokkói apától. Apja, Abdelah Ahrám, akit jelenleg az észak-marokkói Tanger városban tartanak fogva a hatóságok a radikális dzsihadizmusban betöltött aktív szerepe miatt, 2014 végén fiaival elhagyta Spanyolországot, és Szíriába ment, hogy csatlakozzon az Iszlám Államhoz.



A terrorszervezet másik tagja pedig azt mondja a felvételen: "Allah fogadja el testvéreink Barcelonában hozott áldozatait. A világvégéig háborút folytatunk ellenetek."



Múlt csütörtök délután Barcelona központjában egy terrorista kisteherautóval gyalogosok közé hajtott, és hatszáz méteren keresztül gázolt el járókelőket.



Nyolc órával a barcelonai merénylet után, péntekre virradóra Cambrils katalán tengerparti üdülőhelyen is gázolásos merényletet követtek el, hat civilt és egy rendőrt megsebesítettek, később egyikük meghalt.



A merényletekben 15-en haltak meg, és több mint 150-en megsebesültek, köztük sok külföldi. A barcelonai gázolásnak egy magyar sérültje is volt.



Josep Lluís Trapero katalán rendőrfőnök később bejelentette, hogy mind a 12 gyanúsított már vagy az igazságszolgáltatás kezén van, vagy tetteik következményeképpen megölték őket.